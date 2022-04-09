Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı saldırıların ardından birçok ülke Rusya'ya yaptırımlar uygularken, son adım Amerikan teknoloji şirketi Google'a ait olan çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu Youtube'dan geldi.

RUSYA'DAN TEPKİ

Youtube, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın resmi kanalına erişimi engelledi. Bu karar sonrası Rusya'dan tepki gecikmedi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Roskomnadzor, Amerikalı şirket Google'dan Duma'nın Youtube kanalı Duma TV'ye erişimi derhal yeniden başlatmasını ve bu tür kısıtlamaların getirilmesinin nedenini açıklamasını talep etti" denildi.

Açıklamada Google'ın yaptırımlar çerçevesinde böyle bir karar alamayacağı ve gerekçe sunulmadığı da belirtilirken, Google tarafından daha önce de benzer bir girişimde bulunulduğu hatırlatıldı.

"ABD, TEKELE SAHİP OLMAK İSTİYOR"

Duma Başkanı Vyacheslav Volodin ise ABD'yi Rusların haklarını ihlal etmekle suçlayarak, "ABD, bilginin yayılması konusunda bir tekele sahip olmak istiyor. Buna izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

YouTube'dan Rusya'ya bir yaptırım daha ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'dan Rusya'ya bir yaptırım daha geldi. Rus devleti tarafından finanse edilen medya kanallarına erişimi engelleyecekler.