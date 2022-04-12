Türkiye Gazetesi

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne bağlı (NATO) Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı Twitter hesabından Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’ların fotoğrafı eşliğinde bir tweet paylaştı. İngilizce yapılan paylaşımda, “Türkiye, hava sahasını korumaya katkıda bulunan bir müttefiktir.” ifadesine yer verilerek Türkiye’nin NATO müttefiki olduğunun altı çizildi.

Aynı paylaşımın devamında ise NATO, F-16’ya işaret ederek, “Pencerenin neden bir balon gibi göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Tek parça polikarbonat kabarcık kanopi, 360 derece görüş sağlar.” dedi.

NATO İLK KEZ 'TÜRKİYE' DEDİ

Tweetin başında ‘Turkey’ (Türkiye’nin İngilizce karşılığı) yerine ‘Turkiye’ ifadesini kullanan NATO’nun paylaşımı Türk kullanıcılar tarafından da büyük beğeni topladı. Bununla birlikte, Türkiye'den uluslararası camiada 'Turkey' yerine 'Türkiye' adının kullanılması için adımlar atıldı.

Türkiye'de üretilip diğer ülkelere satılan ürünlerin üzerine basılan 'Made In Turkey' ifadesinin tarihe karışarak, artık 'Made In Türkiye' şeklinde piyasaya sürülmesi kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı'nın İngilizce internet sitesinde de artık Turkey yerine Türkiye yazıyor.

Aynı zamanda İngilizce'de hindi anlamına da gelen turkey kelimesi hem eleştirilere hem de mizaha konu oluyor.

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