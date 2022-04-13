Türkiye Gazetesi

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, bir Twitter hissedarı, sosyal medya devinin hisselerini yükselten Elon Musk'a dava açtı. Çünkü Tesla CEO'su Musk, 4 Nisan'da Twitter'da yüzde 9,2 hisse satın aldığını açıkladı. Dünyanın en zengin insanının bu adımına güvenen yatırımcılar da harekete geçti ve sosyal medya şirketinin hisseleri yükseldi. Bununla birlikte, federal ticaret yasaları, yatırımcıların bir şirketteki yüzde 5'lik hisseyi geçtiklerinde 10 gün içinde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bildirmelerini şart koşuyor. Ancak Musk, 14 Mart'ta satın aldığı hisseleri 4 Nisan'a kadar halka açıklamadı.

ELON MUSK'A YASA DIŞI PARA KAZANDI SUÇLAMASI

Yeni davaya göre Musk, yüzde 5 barajını geçmek ile kamuoyuna açıklaması arasında geçen sürede ek hisse satın almayı başardı. Uzmanlar, gecikmenin Musk'a yasa dışı olarak 156 milyon dolar kazandırmış olabileceğini düşünüyor. Salı günü New York federal mahkemesinde açılan dava, bu süre zarfında Twitter hisselerini satan ve Musk hissesini daha önce açıklamış olsaydı elde edecekleri kazançları kaybeden yatırımcılar adına toplu dava niteliğinde olabilir.

Musk hissesini açıkladıktan sonra Twitter hisseleri yüzde 27 artarak 39.31 dolardan 49.97 dolara çıktı. Davacı, Musk yatırımlarını açıklamadan önce 35 Twitter hissesini bin 373 dolar veya ortalama 39 bin 23 dolar fiyatla sattı. Davacıyı temsil eden hukuk firmasından Jeffrey Block, davanın Salı günü açıldığını doğruladı. Dava, belirlenmemiş tazminat ve cezai tazminatlar için jüri yargılaması istiyor.

Musk'ın yüzde 9,2'lik bir hisse satın aldığını duyurması büyük tartışmalara neden oldu. Pek çok kişi, Twitter'ı sert bir şekilde eleştiren Musk'ın değişiklikler yapılmak üzere sosyal medya devini zorlayacağını öne sürdü. Ardından Twitter 5 Nisan'da Musk'ın yönetim kuruluna katılacağını duyurdu ancak 10 Nisan'da günü Twitter'ın CEO'su Parag Agrawal, Musk'ın yönetim kuruluna katılmayacağını duyurdu.

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