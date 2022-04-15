Türkiye Gazetesi

ABD’nin saygın gazetelerinedn The New York Times, flaş bir iddiayı ortaya attı. Twitter hissedarlarının, Elon Musk'ın Twitter’ı satın almaya yönelik girişiminden sonra ‘zehir hapı’ denilen bir planı sokmaya hazırlandıklarını yazdı.

14 Nisan 2022 Perşembe günü SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO’su Elon Musk, Twitter'daki tüm hisseleri 43 milyar dolar karşılığında satın almak için bir teklif verdi. Şu anda 277 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı konumundaki Musk, önce Twitter’ı eleştirmiş ardından da şirketten yüzde 9,2’lik hisse satın almıştı. Daha sonra yönetim kuruluna katılmaya çalıştı ancak vazgeçti.

ELON MUSK'A ZEHİR HAPI

Elon Musk’ın 43 milyar dolar değerle satın almak istediği Twitter cephesinde ise, ‘teklifi dikkatle inceleyecekleri’ belirtildi. Ancak Perşembe sabahı erken saatlerde başlayan ve birkaç saat süren bir yönetim kurulu toplantısından sonra Twitter'ın yöneticileri Musk'ın planlarına karşı yatırımcıları bir araya getiriyor gibi görünüyor.

Yönetim kurulu, Musk’ı savuşturmak için bir kurumsal savunma taktiği düşünüyor. Konuya aşina olan ancak New York Times’a isim vermeyen iki kişi, hedefin hisselerini daha pahalı hale getirerek devralma teklifini savuşturmayı amaçlayan ‘zehir hapı’ planını uygulamaya koyabileceklerini söyledi. Hissedar hakları planı olarak da bilinen zehir hapı taktiği, piyasada daha fazla pay oluşturarak ya da diğer mevcut hissedarların indirimli olarak daha fazla hisse satın almasını sağlayarak, bir satın alanın hissesini aslında seyreltiyor ve saldırgan devralma işlemlerini önlüyor.

Elon Musk, Twitter hisselerinin tamamı için teklif verdi Milyarder Elon Musk, Twitter'ın en büyük hissedarı olduktan sonra şimdi de şirketin tamamını istedi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Musk'ın 13 Nisan 2022 günü Twitter hisselerinin yüzde 100'ünü satın almak üzere teklif gönderdiği ortaya çıktı.

Elon Musk yine yasaları çiğnedi! Twitter hissedarına toplu dava Elon Musk, geçtiğimiz hafta Twitter'ın en büyük hissedarı oldu ancak yasaları çiğnediği gerekçesiyle toplu davayla karşı karşıya. Twitter hissedarları, Musk'ın yatırımını 11 gün geç açıklaması nedeniyle zarar yaptıklarını söylüyor.