Türkiye Gazetesi

Tekonoloji devlerinden biri olan Apple'ın aldığı kararla uygulamalar reklam için kullanıcılardan izin alacak ve uygulama Facebook'a milyarlarca dolar kaybettirecek.

iOS 14.5 ile iPhone'lara gelen en önemli özellik ise birçok şirketin itiraz ettiği "Uygulama Takibi Şeffaflığı" oldu. Facebook başta olmak üzere birçok şirket, kullanıcılara en uygun reklamları gösterebilmek için telefonlardaki verilerden faydalanıyor ama Apple'ın yeni özelliği, tüm uygulamaların kullanıcı verilerini takip etmesini engelleme özelliğine sahip.

UYGULAMALAR REKLAM İÇİN İZİN ALACAK

Yeni kurallar çerçevesince, Apple'ın uygulama mağazası App Store’da yer alan bir uygulama, iOS kullanıcılarının internet ortamındaki izlerini takip edemiyor.

Kullanıcı verilerini takip ederek hedeflenmiş reklam gösteren uygulamalar, yeni iOS kuralları gereği artık kullanıcılardan izin almak zorunda kalıyor.

ZUCKERBERG BÜYÜK KAYBEDECEK

Facebook başta olmak üzere birçok sosyal medya devi, Apple'ın bu kararına itiraz etti. Teknoloji devlerinin neden bu özellikten hoşlanmadığı ise kaybedilen para miktarının hesaplanmasıyla ortaya çıktı.

Facebook, gizlilik sözleşmesinden en fazla etkilenen firma durumunda. Mark Zuckerberg, bu yıl yaklaşık 10 milyar dolarlık bir kayıp beklediklerini açıklamıştı. Analizler, bu rakamın 12.8 milyar dolara kadar çıkabileceğini gösteriyor. Reklama dayalı gelir elde eden diğer bir platform YouTube, yaklaşık olarak 2.2 milyar dolar kaybedecek.

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