Türkiye Gazetesi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, şu ana dek 17 ülkeden 23 kuruluştan 9 projenin istasyonda yürütüleceğini açıkladı. Sözcü Vang, BM Dış Uzay İlişkileri Ofisi koordinasyonuyla yürütülecek deney ve araştırma projelerinin bu yılın sonunda başlamasını planlıyor. Barışçıl şekilde uzay istasyonunun kullanımını istediklerini belirten Vang, "Yabancı astronotlar Çin Uzay İstasyonu'nu ziyaret edebilir ve Çinli astronotlara pozitif katkı sağlayarak evrenin gizemlerini çözme ve insanlığın ortak geleceğini inşa etme konusunda birlikte çalışabilir." dedi.

ABD'nin Çin ile uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmaya çalışıyor. Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak Tiangong istasyonunun inşası tamamlandığında istasyon, Rusya'nın eski Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

ÇİN, PARÇALARINI GÖNDERİYOR

İstasyonun Tienhı (göksel uyum) adı verilen çekirdek modülü, 29 Nisan 2021'de uzaya fırlatıldı. İstasyonun ana iskeletini tamamlayacak iki laboratuvar modülünün 2022'de uzaya gönderilmesi planlanıyor. 'Vıntien' (gökleri aramak) modülü temmuzda, 'Mıngtien' (gökleri düşlemek) modülü ise ekimde uzaya gönderilecek.

Ana iskelet kurulduktan sonra 'Şüntien' (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek. İstasyonun 2022'de tamamlanabilmesi için yıl sonunda Şıncou (kutsal gemi) mekiği iki insanlı sefer ve Tiencou (gök gemisi) mekiği ile de iki kargo seferi yapılması planlanıyor.

G.O.R.A. filmi gerçek oldu: Hologramla uzaya ışınlandılar NASA (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı) bilim insanlarını hologram teknolojisi ile uzaya ışınladı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gerçek zamanlı olarak aktarılan üç boyutlu görüntülerde ışınlanan bilim insanları, istasyondaki astronotlarla el sıkıştı.

ABD’ye ait istihbarat uydusu uzaya fırlatıldı ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ABD’ye ait istihbarat uydusunu Falcon-9 roketi ile uzaya fırlattı.