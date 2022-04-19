Türkiye Gazetesi

Bilim insanları, Japonya'nın en popüler yemeklerinden bazılarındaki sodyum seviyelerini düşürmeye yönelik program çerçevesinde tuz tadı veren yemek çubukları geliştirdi. Yemek çubukları, elektrik stimülasyonu ve kullanıcının bilekliğine takılan bir mini bilgisayar aracılığıyla çalışıyor.

Yemek çubuklarını, yiyecek ve içecek üreten Kirin Holding ile işbirliğinde Tokyo'daki Meiji Üniversitesinden profesör Homei Miyashita geliştirdi. Cihaz sodyum iyonlarını yemek çubukları aracılığıyla ağza aktararak tuzluluk hissinin oluşmasına neden oluyor. Ekip, prototipi geliştireceklerini ve yemek çubuklarını gelecek yıl tüketicilere sunmayı planladıklarını söyledi.

Doktorlar, yüksek oranda tuz tüketiminin kalp krizi ve felçlerin en büyük nedeni olan yüksek tansiyona katkıda bulunabileceğini düşünüyor. Kirin araştırmacısı Ai Sato, "Bu hastalıkları önlemek için aldığımız tuz miktarını azaltmamız gerekiyor. Geleneksel bir şekilde daha az tuz almaktan kaçınmaya çalışırsak, en sevdiğimiz yiyecekleri beslenmemizden çıkarmanın acısına veya hafif yiyecekler yemeye katlanmak zorunda kalırız." dedi.

İftarda çorba içtikten sonra 10 dakika ara verin Her zaman olduğu gibi Ramazan’da da sağlıklı beslenme önemli. Su ve hurma ile orucu açtıktan sonra mutlaka çorba içilmesinde fayda olduğunu belirten Diyetisyen Gülşah Bozkurt, "Çorbadan sonra 10 dakika ara vermek, sindirim sistemi için çok önemli. Aynı zamanda ‘Ramazanda nasıl zayıflayabilirim’ diyenler için de bu güzel bir cevap" şeklinde uyarı yaptı.

Dikkat, sakın tüketmeyin! Hazır çorbalar kalp ritmini bozabilir Pratik bir şekilde yapılan hazır çorbaların son günlerde tüketimi sıklıkla arttı. Paketli gıdaların bilinçli tüketilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli ise özellikle ramazan ayında iftar yemeğine hazır çorbalarla başlanılmaması konusunda uyarı yaparak “Çünkü tüketilen hazır çorba ile birlikte vücudun sodyum oranını artırmaktayız. Sodyum oranının artması, kan basıncını yükselttiği gibi kalp ritmini de bozabilir” dedi.