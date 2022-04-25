Türkiye Gazetesi

Test aşamalarını başarıyla geçen Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat artık göreve hazır. Aselsan tarafından yapılan açıklamaya göre, Atom farklı silah sistemlerinde keskin nişancılardan insansız hava araçlarına kadar geniş bir tehdit grubuna karşılık verebilecek nitelikte özelliklere sahip. Bu yönüyle akıllı mühimmat, Türk piyadesinin en önemli ateş güçlerinden biri haline gelecek.

AKILLI MÜHİMMAT ATOM

Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat, özel elektromekanik bileşenler sayesinde namludan çıkarken havada paralanacağı zamana programlanabiliyor. Böylece mühimmata nerede patlayacağı bilgisi namludan çıkarken yükleniyor. Mühimmat hedeflenen yere geldiğinde şarapnel etkili gövdesinden ayrılan 500'den fazla çelik parçacık ve gövde içinde bulunan patlayıcı dolguyla hedefe karşı yüksek etkinlik gösteriyor.

Aselsan

Açıklamaya göre, farklı platformlar ile çalışan Atom, ASELSAN Şahin Silah Sistemi aracılığıyla teröristlerin sık sık kullandığı mini insansız hava araçlarını imha etme başarısı gösterdi. Bunun yanı sıra, kara hedeflerine karşı da ASELSAN Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ve üç ayak sehpa üzeri ASELSAN Atom Atış Kontrol Sistemi ile birlikte kullanılıyor. Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat'ın piyadeler tarafından kullanılmasıyla özellikle siper arkasına saklanan teröristler ve binalara gizlenen keskin nişancılar tehdit olmayacak.

ASELSAN'dan 32.6 milyon dolarlık dev satış Türk savunma sanayi devi ASELSAN'ın, uluslararası sahada bir müşterisi ile 32.6 milyon dolarlık bir ihracat sözleşmesi imzaladığı öğrenildi.

ASELSAN’ın yeni silahı Göker göreve hazır ASELSAN’ın bir süredir üzerinde çalıştığı hem hava da hem de kara savunması için geliştirdiği Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi ile atış testleri gerçekleşti. Yerli öz kaynaklarla geliştirilen Göker, hava hedeflerine karşı 4, kara hedeflerine karşı 5 kilometrenin üzerinde menzilde etkinlik sağlayacak.