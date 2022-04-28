Türkiye Gazetesi

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit yaptığı açıklamada, üretilen ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey'e güç verecek TEI-TS1400 motorunun TEI'de görevli Türk mühendislerin ve teknisyenlerin geliştirdiğini söyledi. Akşit, TEI-TS1400'ün çeşitli testlerden geçtiğini belirterek son duruma ilişkin bilgi verdi:

“Gelecek günlerde daha yüksek, daha zorlu güç değerlerinde testler gerçekleştireceğiz. Testlerin ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün insanlı uçuşlar için iznini bekleyeceğiz. O aşamaya gelindiğinde insanlı test uçuşu Gökbey'de başlayacak.

Motorumuz şu anda helikopterimizi kaldıracak maksimum sürekli gücü üretiyor. Hedefimiz 2023 yılı içinde TEI-TS1400 motorunun bütün testleri başarıyla geçerek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden insanlı uçuş sertifikasını almasıdır. Daha sonra da insanlı uçuş testleri yapılacak. 2023 yılı bitmeden milli helikopterimizde insanlı uçuşu başarmayı hedefliyoruz.”

YERLİ ŞİRKETLERİN BAŞARISI

Prof. Dr. Akşit, Gökbey'in dişli kutusunu Eskişehir'deki Alp Havacılık'ın yaptığını belirtti. Dişli kutuların üretiminde Alp Havacılık’ın tecrübeye sahip olduğunu dile getirerek, “Milli helikopterimiz Gökbey'in motor projesi bize gelince, motorun en kritik alt sistemi olan dişli kutusu için Alp Havacılık'ın kapısını çaldık. Bizim mühendislik desteğimizle, onlar da bir tasarım ve mühendislik ekibi kurdular. Dişli kutusunu Türkiye'de tamamen özgün ve yerli olarak geliştirdik.” dedi.

Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit (Foto: AA)

Alp Havacılık'ın ürettiği dişli kutunun uluslararası kalite standartlarında olduğunu belirten Akşit, “İlk milli dişli kutusuyla ilk milli helikopter motorumuzu maksimum sürekli güç devrine ulaştırdık. İlk kez üretilen dişli kutusuyla bunu ilk denemede başarmak çok önemli. TEI-TS1400 motorunda yerlileştirilmiş aksesuarlarla 23 bin devir/dakika maksimum çıkış devrine ve maksimum sürekli güç olan 1400 beygirin üzerine çıktık.” diyerek sözlerini noktaladı.

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