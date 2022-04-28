Türkiye Gazetesi

Freedom isimli SpaceX'e ait Crew Dragon kapsülü ve Falcon 9 roketinden oluşan fırlatma aracı dün Kennedy Uzay Merkezinden Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı. Başarılı fırlatmanın ardından kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) bağlandığı açıklandı.

Dört kişilik Crew-4 ekibi, Dünya'nın yaklaşık 420 kilometre üzerinde Dünya'nın yörüngesinde dönen uzay üssüne 16 saatten kısa bir sürede ulaştı. 6 aylık görevi tamamlaması planlanan ekipte Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) bir astronot ve üç NASA astronotu bulunuyor. Ekipte yer alan Jessica Watkins, uzay istasyonuna ilk uzun süreli uçuş yapan siyah kadın olarak tarihe geçti. Ayrıca ekipte yer alan kadın ve erkek astronot sayısının eşit olması nedeniyle de bir ilke imza atıldı. Genellikle kadın sayısı daha az oluyordu.

Crew-4 ekibinin uzay istasyonuna varmasıyla istasyondaki mürettebat sayısı 11'e yükseldi. SpaceX aracıyla gönderilen Crew-3 ekibinden 3 astronot Mayıs ayında Dünya'ya dönecek.

NASA astronotundan Rus kozmonotlara Ukrayna tepkisi: Beyinleri yıkanmış NASA kariyeri boyunca Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) uçarak ekiplere birçok kez komuta eden astronot Scott Kelly, Rus meslektaşı kozmonotların 'beyinlerinin yıkandığını' söyledi. Kelly, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştirirken, kozmonotlarla işgale ilişkin ne konuştuklarını anlattı.

NASA astronotları SpaceX roketiyle uzaya fırlatıldı ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) dört astronotu daha uzaya gönderdi. Uluslararası Uzay İstasyonuna gitmek üzere son hazırlıklarını tamamlayan Crew 4 ekibi, SpaceX şirketinin Falcon 9 Freedom roketi ve kapsülüyle havalandı.