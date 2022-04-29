Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı’nın yetkilendirdiği yenileme merkezleri, TSE standartlarında akıllı telefon yenileme ve satış süreçlerine başladı. Şirket, yenilenmiş ikinci el akıllı telefonlara, faturalara ek 12 aya varan taksit seçenekleri ve 1 yıllık garanti imkanı sunuyor.

Şirketin açıklamasına göre, yenilenmiş akıllı cihaz kategorisinde satılacak ürünler, Türk Telekom mağazalarında ‘yeni gibi’ ve ‘çok iyi’ olarak kategorize ediliyor. Çok çeşitli modellerle satışa açılan portföy, ilerleyen tarihlerde yeni marka ve modellerin eklenmesiyle daha da zenginleştirilecek. 1 yıl yenileme merkezi garantisi altında piyasaya sunulacak ürünlerde herhangi bir arıza yaşanması durumunda ise müşteriler, ürünü satın aldıkları mağazaya veya yenileme merkezine başvurarak tamir ettirebilecek.

Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ticaret Bakanlığı’nın; cari açığın düşürülmesi, nitelikli, çevreci, güvenilir ve garantili yenilenmiş akıllı telefon arzının desteklenmesi ile tüketicilerin akıllı telefona erişiminin kolaylaştırılmasını hedefleyen bu projesi, sektör için büyük bir kazanım. Bizler de satış kanallarımızda müşterilerimize sunduğumuz yüzde 1 KDV fırsatı ile bu projeye avantajlı tekliflerle katılıyoruz. Bu yıl, müşterilerin akıllı cihazlarda çok çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak, ek avantajlar getireceğimiz yeni bir döneme girdik. Yenilenmiş ikinci el akıllı telefonlar, Türk Telekom çatısı altında avantajlı fiyatlarla ve 12 taksite varan taksit seçeneklerinin yanında yenileme merkezi tarafından sağlanacak 1 yıllık garanti seçenekleriyle Türk Telekom mağazalarında sunuluyor” dedi.

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