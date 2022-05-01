Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

SIFIR EMİSYONLU

Otonom kargo gemisi Yara Birkeland, geçen yıl kasım ayında Norveçli amonyak ve gübre üreticisi Yara International’a teslimatının ardından Oslo fiyordundaki ilk yolculuğunu tamamladı. Yara Birkeland, Kongsberg ile iş birliği içinde geliştirildi ve Vard tarafından Enova aracılığıyla Norveç hükûmetinin 15,2 milyon dolarlık desteğiyle inşa edildi. Porsgrunn ve Brevik arasında mineral gübre taşıyan gemi, 2022’den itibaren ticari seferlerine başlayacak. Gemi 1.000 ton CO₂yi kesecek ve kara yolu taşımacılığını yılda 40.000 kamyon yüküne kadar azaltacak.

KAPTAN VE MÜRETTEBAT YOK

Dünyanın ilk yapay zekâlı akıllı araştırma gemisi olarak tarihe geçen Mayflower tekrar ABD’ye yelken açtı. Geçen sene başarısız bir denemenin ardından çarşamba günü İngiltere Plymouth’tan ayrılan gemi her şey planlandığı gibi giderse, yaklaşık üç hafta içinde Atlantik’i aşarak Virginia’ya ulaşacak. 50 fit uzunluğundaki gemide insan kaptanı ve mürettebatı yok. Bunu yerine Twitter hesabına sahip bir yapay zekâ kaptanı bulunuyor. Mayflower, balinaların sayısı gibi okyanus hakkında veri toplayacak.

TOKYO KÖRFEZİNİ GEÇTİ

Japonya yakın zamanda, MEGURI2040 olarak bilinen 'Tam Otonom Gemi Programı'nın beşinci testini tamamladı. 30'dan fazla şirket ve toplam 60 organizasyonun yer aldığı programda konteyner gemileri ve feribotlar kullanılarak, insansız otonom gemilerde manevra, yanaşma ve seyir operasyonları test edildi. Yapılan son test için sistemler, Japonya’da faaliyet gösteren 85 metrelik Suzaku adlı bir kargo gemisine yerleştirildi. 12 knot hıza kadar seyredebilen kargo gemisi Tokyo Körfezi’nden ayrıldı ve Ise Körfezi’ndeki Tsu-Matsusaka Limanı’na ve ayrıca ana Honshu adasına olmak üzere toplam yaklaşık 426 deniz mili gidiş-dönüş seyri gerçekleştirdi.

5G’Lİ KONTEYNER GEMİSİ

Dünyanın ilk otonom elektrikli konteyner gemisi Çin'de ticari hizmete başladı. 117 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki gemi ilk düzenli seferine 22 Nisan'da başladı. Zhi Fei’nin yaklaşık 8.000 dwt ve 300 TEU kapasiteli olduğu bildiriliyor. Konteyner gemisi, insanlı seyir, uzaktan seyir ve insansız seyir olmak üzere üç farklı modda seyredebiliyor. Akıllı sistemler, bağımsız rota planlaması, akıllı çarpışmadan kaçınma ve uzaktan kumanda operasyonları sağlıyor. Gemide 5G, uydular ve diğer çoklu ağ sistemleri kullanılıyor.

Yapay zekâdan cinayet teşebbüsü Çocukluğundaki hayalî arkadaşı mikrodalga fırını gerçeğe dönüştürmek isteyen Lucas Rizzotto, fırına dil algoritması ekledi. Yapay zekâ kendisini 20 yıl boyunca unuttuğu için Rizzotto'yu fırının içerisine sokarak öldürmeye çalıştı.

Fuat Oktay açıkladı: Türkiye'nin yapay zekâda yol haritası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'de oluşturduğumuz büyük verinin işlenerek değer üretilmesi sağlanacak. Ulusal yapay zeka ekosisteminin gelişmesine yardımcı olmak üzere 'Türkiye Yapay Zeka Portalı' oluşturulacak." dedi.