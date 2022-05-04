Türkiye Gazetesi

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, bu hamlesi ile teknoloji dünyasını meşgul etmeye devam ediyor. Musk'ın sosyal medya platformunu satın alacağı ve bazı özellikleri ücretli yapmak istediği haberleri çıkmıştı. Twitter yönetim kurulunun, platformun Musk tarafından satın alındığını onaylaması ile birlikte Musk'tan bu doğrultuda önemli bir açıklama geldi.

'STANDART KULLANICILAR'A BEDAVA

BBC Türkçe'nin haberine göre; Milyarder iş adamı Elon Musk, sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için 'cüzi ücretleri' olabileceğini açıkladı. Bu açıklamaya göre iş insanlarının ve hükümet çalışanlarının sosyal medya platformunda kalmaları için cüzi bir ücret ödemeleri gerekecek.

Daha önceki açıklamalarında Twitter'ı 'yeni özellikler geliştirerek daha iyi noktaya getireceğini' söyleyen Elon Musk, Twitter'ın 'standart kullanıcılar için' ücretsiz olmaya devam edeceğini de vurguladı.

MUSK, TWITTER'DA YENİ BİR DÖNEM BAŞLATACAK

Öte yandan Musk, platformda yeni bir dönemin başlayacağının sinyallerini verdi. Twitter'da bot hesapların son bulacağını söyleyen Musk, platformdaki üyeliklerin kimlik kartı ile olacağını belirtti.

Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Herkes istediğini yazabilecek. Botlar son bulacak. Herkes artık kişi olarak tanımlı olacak yani, takma isimliler veya troller platformda yer almayacak" dedi.

Twitter'ın günlük kullanıcı sayısı 217 milyon. Benzer işlevleri olan Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı olan 1,9 milyar kişi ile kıyaslandığında bu çok düşük bir sayı. Ancak siyasetçilerin, gazetecilerin, sanatçıların ve sporcuların resmi beyanlarda bulunmak için Twitter'ı kullandığı düşünülürse en azından haber dünyası açısından halen önemli bir kamusal alan olarak görülüyor.

TÜRKİYE'DE YEREL GÜNDEMLERİN YARISI SAHTE

Yapılan araştırmalara göre platformda Türkiye'de oluşturulan yerel gündemlerin yarısı sahte. Geçtiğimiz yıllarda, yazılımlar tarafından oluşturulan 108 binden fazla bot hesap ortaya çıkarılırken, aktif bot sayısının ise 33 binden fazla olduğu tespit edilmişti.

Twitter yönetimi, bugüne kadar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti’ye karşı kullanılan ve birçok toplumsal olayda da algı oluşturmak için devreye alınan bot hesapların kapatılması için hiçbir adım atmamıştı. Yeni dönemde FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütleri algı operasyonlarını artık Twitter üzerinden yapamayacak.

Elon Musk kara kara düşünüyor: 44 milyar dolarlık çözülemeyen Twitter sırrı Ünlü milyarder Elon Musk, sosyal medya devi Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı. Tarihe geçen hamle ile sorular da bir biri ardına geldi. Elon Musk Twitter'ı neden satın aldı? Bundan sonraki adımları ne olacak? Twitter'a yeni özellikler gelecek mi?

Twitter kullanıcı tablosu açıklandı: Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı Mikroblog sosyal medya platformu Twitter, 336 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip. Kısa süre önce elektrikli otomobil devi Tesla ve uzay şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk tarafından satın alınan Twitter'ı en çok kullanan ülkeler belli oldu.