Türkiye Gazetesi

Microsoft'un kurucusu milyarder girişimci Bill Gates, bir diğer milyarder Elon Musk ile arasındaki buzları bir türlü eritemiyor. Daha önce Tesla hisseleri ve Bitcoin gibi onlarca konuda tartışan iki iş insanı bu kez de Twitter'ın satın alınmasıyla karşı karşıya geldi. Zira Elon Musk tarafından satın alınan Twitter'da bir takım düzenlemelerin geleceği açık ve ifade özgürlüğünü savunduğunu iddia eden Musk'ın, platformda saldırganlığı ve zorbalığı artıracağına yönelik endişeler de bulunuyor.

Bill Gates, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen bir etkinlikte Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınmasına ilişkin "Aslında durumu daha da kötüleştirebilir" şeklinde bir yorum yaptı. Tesla ve Space X sicili, harika bir mühendis ekibini bir araya getirme ve elde ettiği başarı akıllara durgunluk veriyor. Ancak bunun bu sefer olacağından şüpheliyim ama açık fikirli olmalıyız ve Elon’u asla küçümsememeliyiz." dedi.

TWİTTER'DA BÜYÜK DEĞİŞİM BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta Twitter, Musk'ın yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etti. Hissedarların ve düzenleyicilerin onayını bekleyen anlaşmanın yıl içinde kapanması bekleniyor.

Gates, "İhtiyacınız olan tek şey para ve harika mühendisleri işe almaksa, muhtemelen herhangi biri kadar iyi bir insandır." dedi. Microsoft'un kurucusu, Musk'ın sosyal medya platformundaki yanlış bilgileri nasıl ele alabileceği konusunda endişe ettiğini söyledi. Bu konuda Gates, "Aşıların insanları öldürebileceğini veya Bill Gates'in insanları takip ettiğini söyleyen bir şey hakkında ne düşünüyor? Yayılması gerektiğini düşündüğü şeylerden biri bu mu?" diyerek Musk'ın ifade özgürlüğü anlayışının nelere sebep olabileceğini sorguladı.

Insider'ın haberine göre, daha önce uzmanlar da Musk'ın ifade özgürlüğüne yaklaşımının Twitter'da yanlış bilgi ve nefret söyleminin daha da yayılmasına yol açabileceğini söylemişti.

GATES İLE MUSK'IN TARTIŞMASI

Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk ile Bill Gates arasında geçtiği söylenen bazı mesajlar Twitter'da bir kullanıcı tarafından yayınlanmış ve Musk da konuşmayı doğrulamıştı. Mesajlarda Musk, Gates'in Tesla'nın hisselerini açığa aldığını teyit ediyor ve Gates'in hayırseverlik teklifini reddediyor. Tesla hisselerini açığa alan Gates ile küçük bir tartışma yaşayan Musk, olayın Twitter'da konuşulmasının ardından hamile erkek (ya da göbekli erkek) emojisi ile Gates'in bir fotoğrafını yan yana koyarak milyarder girişimci ile alay etti.

Elon Musk'tan Twitter kararı: Kimlere ücretli olacağını açıkladı Sosyal medya devi Twitter'ı 44 milyon dolara satılan alan Elon Musk, platformda 'ücretli kullanım'a geçiş olabileceğinin sinyallerini verdi. Tesla patronu Musk, şirket ve hükümetler için Twitter'ın 'cüzi ücretleri' olabileceğini açıkladı.

Elon Musk kara kara düşünüyor: 44 milyar dolarlık çözülemeyen Twitter sırrı Ünlü milyarder Elon Musk, sosyal medya devi Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı. Tarihe geçen hamle ile sorular da bir biri ardına geldi. Elon Musk Twitter'ı neden satın aldı? Bundan sonraki adımları ne olacak? Twitter'a yeni özellikler gelecek mi?