Türkiye Gazetesi

Samsung Electronics'in Galaxy S23 modeli için 200 Megapiksellik sensörü geliştirmeyi tamamladığı ve şirketin tedarikçilerini seçme sürecinde olduğu iddia edildi. Kore merkezli şirketin bileşen bölümü Samsung Electro-Mechanics, yeni 200 Megapiksel ISOCELL sensörü için siparişlerin yüzde 70'ini alacak. Samsung Electronics ve diğer ortaklarının, siparişlerin kalan yüzde 30'unu ETNews aracılığıyla ürettiği belirtiliyor.

Son tasarımı tamamlayan Samsung'un, 2023'te çıkacak akıllı telefon serisine yetişmesi için ISOCELL HP3 sensörünün üretimini artırdığı bildiriliyor. Yani Galaxy S23, 200 Megapiksel ISOCELL HP3’ü kullanan ilk Samsung cihazı olabilir. Zira Samsung'un ISOCELL HP1 adı verilen 200 Megapiksellik bir kamerası var.

ISOCELL HP3, HP1'in yükseltilmiş bir versiyonu ancak hangi açıdan olduğu belirsiz. HP1, 8K ve 4K videolar kaydedebilir ve gelişmiş HDR ve Çift Süper Faz Algılama otomatik odaklama gibi özelliklere sahiptir.

Galaxy S23’e ilişkin sızıntılar muhtemelen 2022'nin sonlarına doğru gelmeye başlayacak.

Samsung'tan şeffaf ekranlı telefon! Samsung, yaklaşık on yıldır katlanabilir ekran teknolojileri geliştiriyor ve geçtiğimiz yıl Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3'ün piyasaya sürülmesiyle çabalarının karşılığını buldu. Ancak şirket, şeffaf ve yuvarlanabilir ekranlı bir telefon üretmeye hazırlanıyor.

Samsung Galaxy telefonlarda tehlikeli açık! Kryptowire analistelir, Samsung Galaxy akıllı telefon modellerinde önceden yüklenmiş bazı uygulamaların risk taşıdığını buldu. Raporda, bir bilgisayar korsanının telefonunuzun kontrolünü ele geçirmesini sağlayabilecek ciddi, yüksek önem derecesine sahip güvenlik açığını aktardılar.