Türkiye Gazetesi

‘And. And. And. And. And.’ Türkçe'de 've' anlamına gelen 'and' kelimesini peş peşe ve aralarına nokta koyarak yazarsanız Dokümanlar sayfanızın kalıcı olarak çökmesine yol açabilirsiniz. Bazı kullanıcılar, Google'ın destek sayfalarında bu olağandışı hatayı fark ettiklerini açıkladı. Kullanıcılar, noktalarla ayrılmış beş bağlaç dizisinin büyük/küçük harfe duyarlı olduğunu ileri sürüyor.

Google Dokümanlar'daki hata

Engadget teknoloji sitesi, sorunu Monteray 12.3.1 ve Google Chrome 100.0.4896.127 çalıştıran 16 inçlik bir 2019 MacBook Pro'da test ederek doğruladı. Dokümanlar sayfasına ‘And. And. And. And. And.’ yazan ekip ‘Bir şeyler ters gitti’ yazısıyla karşılaştı. Ardından kendilerini bir döngü içinde buldular ve sayfayı yenilemek istediklerinde başarısız oldular.

GOOGLE, HATAYI DÜZELTTİ

Sorunu önemli ölçüde daha eski olan Firefox 99.0.1'de Big Sur 11.1 çalıştıran bir MacBook Pro'da test ettiler ancak bu kez sistem çökmedi. Yine de Google Destek forumlarındaki bir katılımcı, aynı sorunu FireFox'un aynı sürümünde yaşadığını iddia ediyor.

Bu arada sorunun ‘Also (ayrıca), Therefore (bu nedenle), And (ve), Anyway (neyse), But (ama), Who (kim), Why (neden), Besides (üstelik), However (oysa)’ kelimeleri art arda yazılırsa da yaşandığı belirtiliyor.

Kullanıcılar sorunu dile getirdikten kısa bir süre sonra, bir Google geliştiricisi sorunun çözüldüğünü açıkladı.

Bu kelimeler başınıza dert açabilir! Google'a yazmamanız gereken 7 şey İnternetle birlikte insanlar artık istediği bilgiyi veya sorunu hemen çözebiliyor. Aynı zamanda sevdiğimiz şarkıları veya da isteğimiz videoları anında izliye biliyoruz. Bunları gerçekleştirmek içinde dünyanın en büyük motoru olan Google’u kullanıyoruz. Google’da bir kelime arattığımız zaman ise en net veya da sonuca yakın veriler çıkartıyor. Ancak bazı kelimeler başınıza dert açabilir. Bu kelimeleri arattığınız zaman yüksek ihtimalle başınız belaya girebilir ve peş peşe arana bilirsiniz. İşte Google’da asla aratmamanız gereken 7 kelime…

Tanıtıma günler kaldı! Google Pixel 6a özellikleri ortaya çıktı Teknoloji devi Google’ın piyasaya sürmeye hazırlandığı bütçe dostu akıllı telefon modeli Pixel 6a için yeni söylentiler ortaya çıktı. Akıllı telefonun Mayıs ayında piyasaya sürüleceği belirtiliyor ve şimdi lansmanın yaklaştığını gösteren yeni ayrıntılar var.