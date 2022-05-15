Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türk dizileri özellikle Balkanlar, Orta Doğu, Asya, Latin Amerika ve Avrupa ülkelerinde popüler. Yurt dışına ihraç edilen Türk dizileri 2008’de 100 bin dolar gelir elde ederken bu rakam 500 milyon dolara yükseldi. Sektörün hedefi 2023 yılında 1 milyar dolar gelir. Bugün Türkiye’de 45’e yakın yapım şirketi ve 150 aktif film yönetmeni var. Bir dizinin üretim maliyeti 1 milyon lira ile 3 milyon lira arasında değişiyor. Türk dizileri dijital yayın platformların da gözdesi oldu. Netflix, bugün birçok Türk dizisini dünyaya ihraç ederken, haziran ayında Türkiye’de yayın hayatına başlamaya hazırlanan Disney+ ilk Türk dizisi için çalışmalarına başladı. HBO Max, ilk Türk dizisi için anlaşma yaparken, Amazon Prime Video’ya da ilk defa bir Türk yapımı içerik eklendi.

TÜRK DİZİLERİNİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI: NETFLIX

Türk dizilerinin dünyaya açılan kapısı olan Netflix, dünya genelinde 200 milyona yakın abonesi ile 190’ı aşkın ülkede faaliyet gösteriyor. Netflix orijinal içeriklerinin yanı sıra yayın haklarını satın aldığı dizi ve filmlerde yer alıyor. Platformda Türkçe içeriklerin sayısı da her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz ay başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ’un üstlendiği “Yakamoz S-245” adlı dizi Netflix’te izleyiciyle buluşmuştu.

Cem Yılmaz da Erşan Kuneri dizisiyle Netflix’te yerini aldı. 8 bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz haricinde Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Zafer Algöz bulunuyor. Netflix’te yer alan bazı Türk dizileri şöyle: Bu dizler: Kulüp, Bir Başkadır, Fatma, 50 Metrekare, Atiye, Leyla ile Mecnun, Rise of Empires: Ottoman, Aşk 101, Hakan: Muhafız, Börü.

DISNEY+'TAN İLK DİZİ

Haziran ayında Türkiye'de yayın hayatına başlamaya hazırlanan Disney+’dan Türk dizisi sürprizi geldi. Hikâyesini Engin Akyürek’in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı dram, aksiyon ve macera türündeki Kaçış dizisi 14 Haziran’da Disney+’da yayına girecek. Dizide Engin Akyürek’in yanı sıra İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın ve Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

AMAZON, DAYI İLE GİRİŞ YAPTI

ABD’li Amazon Prime Video’da Türk dizileri için harekete geçti. Amazon, 2021 yılında çıkış yapan Dayı: Bir Adamın Hikâyesi isimli filmin dijital yayın haklarını satın aldı. Amazon’un önümüzdeki yıl yerli içeriklere daha fazla yer vermesi bekleniyor.

HBO MAX SIRADA BEKLİYOR

Bu yıl ülkemizde erişime açılması beklenen HBO Max’in ilk Türk dizisinden ilk bilgiler geldi. HBO Max, Kör Noktası isimli bir dizi için OJO Pictures ile anlaşma yaptı. Dizinin yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstlenecek. Senaryo tarafında ise Türkiye'nin önemli senaristlerinden Elif Usman’ı görüyoruz.

Netflix reklamlı sisteme geçiyor! Binlerce abone iptal edeceklerini açıkladı Netflix, önümüzdeki aylarda reklam getirmeyi planlıyor. TV internet yayını sağlayan platformun önce abonelik fiyatlarını yükseltmesi, daha sonra ise reklamlı bir abonelik planı daha açacağını belirtmesi üzerine birçok kullanıcı aboneliklerini iptal etmeye başladığını söylüyor.

Disney Plus’tan hoş geldin paketi Türkiye’de 14 Haziran’da yayına başlayacak olan Disney+, hoş geldin paketi hazırladı.