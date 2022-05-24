Türkiye Gazetesi

Gelişen teknoloji ile birlikte hayat kolaylaştı ancak bunu konfor olarak değil de kötü amaçla kullananlarda bir hayli arttı. Parmak izi, yüz okuyucu, avuç içi okuma derken amacı kötüye kullanan teknolji firmaları çoğu kişinin basit ve rahat olduğu için kullandığı sistemleri toplayarak yasa dışı yöntemler için kullanıyor. Buna en iyi örneklerden biri de ABD merkezli yüz tanıma teknolojisi firması Clearview AI'dan geldi.

Şirket İngiltere'de 20 milyardan fazla yüz görüntüsü topladı ve şirkete veri koruma yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 7,5 milyon sterlin (yaklaşık 150 milyon lira) para cezasına çarptırıldı.

Küresel bir çevrimiçi veritabanı oluşturmak için sosyal medya kullanıcılarının fotoğraf ve verilerini bireyleri bilgilendirmeden ve onayını almadan toplayan Clearview, söz konusu verilerin güvenlik güçleri tarafından kullanılmasına da izin vermişti.

FOTOĞRAF VE KİŞİSEL BİLGİLERİ SİLMEMİŞ

Dünya çapında 20 milyardan fazla yüz görüntüsü topladığını açıklayan şirketin, internet hesaplarını kapatmaları veya hesaplarını özelleştirmelerine karşın kullanıcıların fotoğraf ve kişisel bilgilerini kendi bilgi bankasından silmediği ortaya çıkmıştı.

VERİ TOPLAMASI YASAKLANDI

İngiltere Bilgi Komiserliği Ofisi (ICO), veri koruma yasalarını ihlal etmekle suçladığı şirketi 7,5 milyon sterlin para cezasına çarptırdı. Clearview'den İngiliz vatandaşları hakkında bugüne dek topladığı tüm verileri silmesini isteyen ICO ayrıca şirketin daha fazla veri toplamasını yasakladı.

Firma, Fransa, İtalya ve Avustralya’daki düzenleyiciler tarafından da para cezasına çarptırılmıştı.

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