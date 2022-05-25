Türkiye Gazetesi

TUSAŞ'ın TEKNOFEST Azerbaycan programı oldukça yoğun geçecek. Ürün maketlerinin yer alacağı stantta sürpriz aktiviteler, deneyim alanları ve oyunlar ile ziyaretçiler şirketi yakından tanıma fırsatı edinecek. Mühendis Geliştirme Programı, staj imkânları ve Lift-Up adıyla sürdürülen 'Sanayii Odaklı Lisans Bitirme Projeleri' gibi kariyer imkanlarının görüşüleceği alanlarda genç ziyaretçiler şirketin sunduğu fırsatlar konusunda bilgilendirilecek.

Kariyer fırsatlarının yanı sıra TUSAŞ, ziyaretçilere unutamayacakları bir gösteri de yapacak. Hürkuş temel eğitim uçağı, Azerbaycan’a deneysel test pilotları ile ilk kez uçarak ulaşacak. Nefes kesen uçuş gösterilerinin yer alacağı festivalde, Türkiye’nin ilk ve tek özgün genel maksat helikopteri T625 Gökbey de statik alanda sergilenecek. Birçok ilke sahne olacak TEKNOFEST’in en ilgi çeken kısmı ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii standındaki Milli Muharip Uçak’ın VR (sanal gerçeklik) simülatörü olacak. Ziyaretçiler VR teknolojisi sayesinde 5’nci nesil uçak ile uçuşu adeta deneyimleyecek.

TUSAŞ GENEL MÜDÜR KOTİL: ŞANLI DOSTLUĞUMUZU GÖKLERE TAŞIYACAK

Azerbaycan’da ilk kez gerçekleşecek TEKNOFEST’e katılacak olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde ulaştığımız başarıları dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile paylaşacağımız TEKNOFEST’e katılacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İki devlet tek millet düsturu ile gerçekleştirdiğimiz yakın iş birliğimizin daha da perçinleneceği festivalde mühendislerimizin özgün olarak geliştirdiği ve teknisyenlerimiz elinde hayat bulan Hürkuş eğitim uçağı pilotlarımız uçarak Azerbaycan’a gidecek ve bir gösteri uçuşu gerçekleştirerek şanlı dostluğumuzu göklere taşıyacak. Havacılık tarihimizde yeni bir dönüm noktası olacak Milli Muharip Uçağımızın kokpitinin de deneyimlenebileceği festivalin gerçekleşmesine katkı sunan tüm taraflara teşekkür ediyorum. İnşallah Azerbaycan’da, öz vatanımızda öz halkımızla buluşmayı diliyorum” dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde 4 milyon metrekare açık, 640 bin metrekare kapalı alanda 12 bini aşkın çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyor.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen eğitim uçağı HÜRKUŞ HYEU, Tip Sertifikası'nı aldı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRKUŞ eğitim uçağının yeni varyantı HYEU modeli hakkında sevindirici bir gelişme yaşandı. TUSAŞ, Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) "Tip Sertifikası"nı aldıklarını duyurdu.

HÜRKUŞ’a yerli simülatör HAVELSAN, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmaya başlayacak yeni nesil eğitim uçağı HÜRKUŞ-B için yerli simülatör üretti.