Türkiye Gazetesi

Bakan Mustafa Varank, “TEKNOFEST ateşini önce İstanbul'da yaktık, sonra Anadolu'ya taşıdık. Ardından geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getireceğiz' diyerek işaret fişeğini yaktığında, ilk durağımız elbette can Azerbaycan olacaktı.” diyerek etkinliği Azerbaycan’a taşımaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Varank, konuşmasına şöyle devam etti: “Gururla ifade etmek isterim ki o gün Sayın Cumhurbaşkanımızın yaktığı işaret fişeği, bugün burada şölene dönüşmüş durumda. Her sene TEKNOFEST alanına girdiğimde yaşadığım o heyecanı, coşkuyu, mutluluğu bugün bir başka yaşıyorum. Bugün sadece Türkiye adına değil kardeş Azerbaycan adına seviniyorum, Türk dünyası için, İslam dünyası için seviniyorum.”

GENÇLERE SESLENDİ: SİZİN YERİNİZDE OLSAYDIM...

Bakan Varank, “Bugün bu ana eşlik eden gençler yarın dünyaya yön verecek mühendisler, bilim insanları, araştırmacılar olacak. Sizin yerinizde olabilseydim, burada yatar, burada kalkardım. Her bir uçağı, her bir aracı, her bir teknolojiyi tek tek inceler, notlar alırdım. Evet gerekirse eve gitmez, burada yatardım. İşte bu alanda bulunmak böylesine büyük bir şans. Bu vesileyle Teknofest Azerbaycan'ı mümkün kılan Hörmetli Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev'e, Azerbaycan Hükümeti'ne, Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığına, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye için bir hedef belirlediklerinin altını çizdi ve konuşmasına devam etti: “Dedik ki bizim bağımsızlık hikayemizin adı: Milli Teknoloji Hamlesi'dir. Bakınız, çok değil bundan 10-15 yıl önce bazı ülkeler bize paramızla dahi savunma sanayi ürünleri, İHA'lar, SİHA'lar satmıyordu. Gizli, açık her türlü ambargoyu uyguluyorlardı. Yeri geldi, o sattıkları ürünlerin tamirini, bakımını bile yapmadılar. Türkiye, terörle, teröriste mücadele ederken bizi o teknolojilerden, ürünlerden mahrum bıraktılar. Ama Milli Teknoloji Hamlesi'yle biz bu işi tersine çevirdik. O gün İHA satmadıkları Türk milleti, bugün devrinin en mükemmel teknolojilerini üretir hale geldi. Bugün o ülkeler, bu meydanda gördüğünüz Türk yapımı mühendislik harikalarını alabilmek için sırada bekliyorlar.”

'TAM BAĞIMSIZLIĞIN YOLU TEKNOLOJİDEN GEÇİYOR'

Gençlere hitap eden Varank, “Türkiye'de 2018 yılından beri düzenlediğimiz festivalde her yıl yüz binlerce evladımız bu coşkuyu yaşıyor. Festivalimiz her yıl kendi rekorunu kırarak yoluna devam ediyor. İnşallah Azerbaycan TEKNOFEST de gardaşlarımızın teknoloji serüveninde bir mihenk taşı olacak. Azerbaycan TEKNOFEST'in daha ilk senesinde yarışmalara 1000'in üzerinde takım ve 6 bine yakın yarışmacı başvurdu.” diye konuştu.

Siyasi anlamda tam bağımsız olabilmenin yolunun teknolojik bağımsızlıktan geçtiğini belirten Varank, açıklamasını şu şekilde noktaladı: “Bunu her yerde söylüyoruz ama Azerbaycan'da söylememizin özel bir anlamı var. Çünkü biz teknolojik olarak bağımsız olamamanın ceremesini uzun yıllar çekmiş bir milletiz. Türkiye'ye Kıbrıs Barış Harekatı esnasında, terör örgütleriyle yaptığı mücadelede, nasıl davranıldığını hiç aklımızdan çıkarmıyoruz. Dağlık Karabağ'daki işgali, zulmün karşısında dünyanın nasıl sus pus olduğunu Azerbaycanlı gardaşlarımız da biz de gayet iyi biliyoruz. İşte Azerbaycan TEKNOFEST, tüm bunlara verilmiş en güzel cevaptır. O yüzden bugün Bakü'de sadece bir festival yapmıyoruz. Biz bugün buradan tüm dünyaya, bağımsızlığımızı, tek millet iki devlet şiarını bir kez daha haykırıyoruz. Yerli ve milli teknolojilerin tohumlarının atıldığı, gençlerimizin ufkunu açan TEKNOFEST ile muzaffer iki devleti yarınlara en güçlü şekilde taşıyoruz.”

TEKNOFEST stantlarını ziyaret eden Varank, Türkiye'de bulunan teknoparkların benzerini Azerbaycan'da kurmak istediklerini söyledi. Varank, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak anlaşmalar imzalayacaklarını da aktardı.

TEKNOFEST kapılarını açtı: Teknoloji ve eğlence Azerbaycan’da buluştu Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olarak tanımlanan TEKNOFEST, kapılarını bu kez Azerbaycan’da açtı. Festival, 26-29 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

Teknofest Azerbaycan'da heyecan dorukta: Hürkuş pilotları bir ilke imza atacak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 26-29 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan'da Bakü Crystal Hall’de ilk kez gerçekleşecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (Teknofest) boy gösterecek. TUSAŞ'ın programında Milli Muharip Uçak'ın (MMU) sanal gerçeklik simülatörü, Hürkuş ve Gökbey bulunuyor. Hürkuş'un beklenen gösterisi nefesleri kesecek.