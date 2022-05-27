Türkiye Gazetesi

Milattan Sonra 79'da İtalya’daki Vezüv Yanardağı'nın yıkıcı patlamasından önce Pompeii yaklaşık 20 bin nüfusuyla gelişen bir şehirdi. 1900 yıl önceki yıkıcı yanardağ patlamasında öldüğü düşünülen bir adamın genomunu dizileyen bilim insanları, Pompeii insanlarının hayatlarını ayrıntılarıyla ortaya çıkarıyor.

Kopenhag Üniversitesinden araştırmacılar, genomunu analiz ettikleri bu adamın öldüğünde 35 ila 40 yaşları arasında olduğunu ve ölümünden önce tüberküloz (verem) hastalığı geçirdiğini buldu. Araştırma ekibi, aynı bilimsel tekniğin diğer kalıntılara uygulanmasıyla daha geniş çaplı olarak bölge sakinlerinin hayatlarına ışık tutabileceklerini düşünüyor.

GENOM DİZİLEME BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Gabriele Scorrano liderliğindeki ekip, çalışmalarını Scientific Reports dergisinde yayımladı. Araştırmacılar, DNA'yı 'okumak' için kullanılan genom dizileme yöntemini kullandı ve bu, belirli bir organizmanın tüm genetik yapısını ortaya çıkarır. Önceki çalışmalarda insan ve hayvan Pompeii sakinlerinden küçük mitokondriyal DNA dizileri çıkarılmış olsa da, şimdiye kadar tüm insan genomu dizilenmemişti.

Yeni çalışmada, araştırmacılar Pompeii'deki Casa del Fabbro'da ölen iki kişinin kalıntılarını incelediler. Araştırmacılar, iskeletlerinin şekline, yapısına ve uzunluğuna dayanarak, bir grup kalıntının 35 ila 40 yaşları arasında ve öldüğünde boyu 5 fit 4 inç (1 metre 62 santim) bir erkeğe ait olduğunu öne sürdü. Diğer kalıntılar muhtemelen öldüğü sırada 50 yaşın üzerinde ve 4 fit 9 inç (1 metre 44 santim) olan bir kadına aitti.

POMPEII SAKİNİNİN HAYATI

Ekip, her iki kişiden de antik DNA çıkardı ancak yalnızca erkeğin kalıntılarından tüm genomu sıralayabildi. Araştırmacılar, adamın genomunu bin 30 adet diğer antik ve 471 modern batı Avrasya bireyinden alınan DNA ile karşılaştırarak, onun hayatını çözmeye çalıştı. Bulgular, adamın modern Orta İtalyanlarla ve Roma İmparatorluk çağında İtalya'da yaşayan diğer insanlarla daha fazla benzerlik gösterdiğini ortaya çıkardı. Ancak adamın mitokondriyal ve Y kromozom DNA'sının Sardunya adasındaki insanlarda yaygın olarak bulunan gen gruplarına sahip olduğunu da buldular.

Araştırma ekibi, "Bu, bu süre zarfında İtalyan Yarımadası'nda yüksek düzeyde genetik çeşitlilik olabileceğini gösteriyor" dedi. Genomunun analizi ayrıca adamın öldüğü sırada tüberküloz hastası olduğunu da gösteriyor. Araştırmacılar, tüberküloza neden olan Mycobacterium tuberculosis bakterisinin ait olduğu bakteri grubu olan Mycobacterium'da yaygın olarak bulunan DNA dizilerini ortaya çıkardılar.

VEREM HASTAYMIŞ

Araştırmacılar, yazı ve antik ifadelere dayanarak tüberkülozun Roma İmparatorluk döneminde endemik olduğunu düşünüyor. Bu konuda ekip, “Muhtemelen kentsel bir Roma yaşam tarzının gelişmesi nedeniyle Roma döneminin başlangıcını karakterize eden artan nüfus yoğunluğu, tüberkülozun İtalya'ya yayılmasını destekledi.” diyor. Bununla birlikte, atmosferik oksijen gibi çevresel faktörler DNA'yı bozabileceğinden, eski DNA'yı toplamak genellikle zordur. Araştırmacılar, patlama sırasında açığa çıkan kül ve lav parçaları bulutu olan piroklastik malzemenin aslında adamın DNA'sını koruyabildiğini keşfetti.

MS 79 yılında patlayan Vezüv Yanardağı, Pompeii, Oplontis ve Stabiae şehirlerini kül ve kaya parçalarıyla gömdü. Ayrıca Herculaneum şehrini de çamur akıntısı kapladı. İtalya'nın batı kıyısındaki Vezüv Yanardağı, kıta Avrupası'ndaki tek aktif yanardağdır ve dünyanın en tehlikeli yanardağlarından biri olduğu düşünülmektedir. 1900 yıl önce gerçekleşen yanardağ patlamasında Pompeii’yi 500°C'lik bir piroklastik sıcaklığı vurdu ve insanların anında öldüğü tahmin ediliyor. Piroklastik akıntı, patlayan bir yanardağın kenarından yüksek hızda akan yoğun bir sıcak gaz ve volkanik malzeme topluluğudur. Lavdan daha tehlikelidir çünkü daha hızlı hareket eder (yaklaşık 700 km/sa ve 1.000°C sıcaklıkta).

Bu keşif Pompeii kentinin tarihini değiştirecek! İtalya’da Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu yok olan Pompeii kentinde bir işçinin duvara yazdığı tahmin edilen yeni bulgular tarih kitaplarının yeniden gözden geçirilmesine sebep olacak.

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