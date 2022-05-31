Türkiye Gazetesi

Hipersonik silahlar başlangıçta hava savunma sistemlerine nüfuz etmek ve yerdeki sabit hedefleri vurmak için geliştirilse de pek çok ülke farklı modeller üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Üstelik şimdiye kadar bu kadar yüksek hızda sınırlı manevra kabiliyetinin, hareketli bir hedefi vurmayı imkansız kılacağına inanılıyordu. Ancak işler değişiyor...

Son yıllarda Çin, Gobi çölündeki bir atış poligonunda rayların üzerine kurulmuş bir model uçak gemisi ile mobil hedeflere karşı bu alanda önemli ilerleme kaydediyor. Boyutu ve öngörülebilir hareketi ile bir savaş gemisini takip etmek nispeten kolay olsa da birçok benzer aracın bulunduğu bir caddede belirli bir hedefi takip etmek oldukça güç. İşte Çin'in geliştirmeye çalıştığı hipersonik füzeler tam da bu noktada işe yarayacak.

ÜÇ BİN KİŞİ HİPERSONİK SİLAHLAR İÇİN ÇALIŞIYOR

Çinli bilim insanları, Infrared and Laser Engineering dergisinde yayımlanan yeni bir makalede hareket halindeki bir aracı vurabilecek kadar yetenekli hipersonik füze çalışmalarını anlattı.

Süper hızlı bir füze uzun mesafeleri bir saniyede kat edebileceğinden, konumlandırma ve yönlendirme sistemindeki küçük bir hata büyük bir ıskalamaya neden olabilir. Uzak mesafedeki küçük, hareketli bir hedefin kızılötesi görünümü şekil, doku ve yapı gibi ayrıntılı bilgiler olmadan sadece birkaç pikselle kendini gösterir ve bu da cismi tanımlamayı ve takip etmeyi son derece zor hale getirir.

Bununla birlikte, ısı sensörleri aşırı soğuk bir ortama ihtiyaç duyar. Ancak füzenin yüzey sıcaklığı birkaç bin santigrat dereceye ulaşabilir ve büyük miktarda arka plan gürültüsü üretebilir. Buna karşılık, Yang Xiaogang’un açıklamasına göre, yeni ısı arama teknolojisi ile Çin ordusu, savaşlarda hipersonik silahların uygulanabilirliğini önemli ölçüde genişletebilecek. Çünkü yüksek öneme sahip hedefleri uzun mesafelerden eşi görülmemiş bir hızla ortadan kaldırabilecek.

ÇİN, HİPERSONİK FÜZELERE AĞIRLIK VERİYOR

Çin ordusu, hipersonik silahların savaşın doğasını değiştireceğine giderek daha fazla inanıyor ve teknolojide bir avantaj elde etmek için büyük yatırımlar yapıyor. Uçak gemileri ve gizli savaş uçakları gibi pahalı askeri platformlar da, manevra yapabilen ve hassas bir şekilde nişan alabilen hipersonik füzelere karşı savunma avantajlarını kaybedecek.

Çin'in hakemli dergisi Tactical Missile Technology’de Ocak ayında yayınlanan bir araştırmaya göre, PLA'nın hipersonik programında yaklaşık 3 bin bilim insanı çalışıyor. Bu sayı, geleneksel silahlar üzerinde çalışanlardan yüzde 50 daha fazla.

Rusya hipersonik seyir füze denemesinin başarılı olduğunu duyurdu: "Rakipsizler" Rusya Savunma Bakanlığı, Zirkon hipersonik seyir füzesi denemesinin başarılı olduğunu duyurdu. Ses hızından 9 kat daha hızlı olan hipersonik silahlar, Moskova hükümeti tarafından rakipsiz olarak tanımlanmıştı.

ABD ordusu bu kez başardı: Hipersonik silahı test ettiler ABD ordusu, ses hızının 5 kat üzerine çıkabilen hipersonik bir silahı test etti. Daha önce gerçekleştirilen ve başarısız olan denemelerin ardından başarılı bir deneme gerçekleştirildiğini duyuran ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, bunun büyük bir başarı olduğunu kaydetti.