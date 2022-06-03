Türkiye Gazetesi

TEKNOFEST etkinliği bu yıl ilk kez Türkiye dışında bir ülkede, kardeş ülke Azerbaycan’da düzenlendi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TEKNOFEST’in diğer Türk devletlerine yayılmasını istediğini belirterek, “Bir delikanlıyı Gökbey'in kokpitine oturttuk. Kumanda kolunu tuttu, pedala bastı. Onun yaşında bana yaptırsalardı vallahi kafayı yerdim, 'Ben bunu yapacağım' derdim. Azeri gençler, çocuklar 'Biz bunu yaparız, Türkiye'deki kardeşlerimiz yapıyorsa biz de yaparız' diyor. Onun için 10 numara iş, çok mutluyum. Buna sebep olanlara, başta Selçuk Bayraktar Bey olmak üzere teşekkür ederim.” dedi.

DIŞ ÜLKELERE YÖNELİK PROJELER SÜRÜYOR

TUSAŞ'ın global arenaya çıkmasının gerekliliğine değinen Kotil, bunun için 5 bin mühendisle çalıştıklarını ve daha da büyümeleri gerektiğini belirtti. Kotil, büyümenin yalnızca Türkiye sınırlarında olmayacağını dile getirerek şu şekilde açıklama yaptı:

“Dışarı çıkmamız gerekiyor. Malezya, Pakistan'da mühendislerimiz var, Kazakistan'da yakında olacak, Endonezya'da olacak. Almanya ve ABD'de var. Globale çıkmaya çalışıyoruz. Azerbaycan'da da olacak. Basit bir şirket mantığıyla ürün yapalım, satalım desek tüm bunları yapmayız. Bu tabanı hazırlamakla uğraşmayız, uçağımızı, İHA'mızı, helikopterimizi yaparız, satarız ama amacımız o değil. Şimdilik 10 bin mühendis hedefimiz var, 50 bin mühendise çıkacaksak, dünyanın en büyüğü olacaksak işin tabanında, köklerinden çalışmak gerekiyor. Azerbaycan'da fikirsel, mühendislik olarak neler yapabiliriz diye temas için buradayız. Onlara katkıda bulunuyoruz, sevinçlerini, heveslerini tetikliyoruz. Gençleri Gökbey'e oturtmanın bize bir zararı yok. Çocuk için ise çok büyük anlamı var.

(Foto: Mustafa Çiftçi/AA)

Vizyonu çok büyük olan bir şirketiz. Türkiye'nin ihtiyacı kadar büyüğüz. Yalnızca ürün satmıyoruz, aynı zamanda insan yetiştiriyoruz. Yalnız Türkiye'de değil, bunu Nijer'de de her yerde de yapacağız. Büyük bir meşale yandı, Türkiye'den buraya geldi, buradan sonra devam edecek. Bütün Türk ülkelerine, bizi seven ülkelerin hepsine gitsin bu. Tüm bu gençler TEKNOFEST kuşağı olarak bir araya gelirler 'Hipersonik yolcu uçağı yapıyoruz, Mars'a gidiyoruz' derler. Onun meşalesi var burada.”

HÜRKUŞ İHRACATA BAŞLADI

Ürettikleri hava araçlarının Azerbaycan ve bölge ülkelerinde kullanılmasına ilişkin Kotil, “Bu ürünlere çok güveniyoruz. Hürkuş'umuz ihracata başladı, bu yıl teslimatlarımız var. Azerbaycan'ın da almasını isteriz. Canavar bir uçak, çok başarılı, bahtı açık olsun, bayağı bir siparişimiz var. Buranın bir siparişi yok ama olmasını bekleriz. Olsa iyi olur. Bize sipariş verenlere yalnızca uçak vermiyoruz. Mesela Nijer, onlara aynı zamanda mühendis yetiştiriyoruz. Oraya mühendislik ofisi açıyoruz. Vizyoner bir yaklaşımla hem ürünümüzü hem sevgimizi hem bilgimizi veriyoruz. Bizden de bir şey eksilmiyor.

Buranın Gökbey, Atak, Hürkuş, Anka ve Aksungur almasını bekleriz. Şimdilik bunlar var. Hemen arkasından Hürjet, Milli Muharip Uçak, Atak-2, büyük genel maksat helikopter geliyor, hepsini almalarını isteriz. Bunları alırlarsa başkaları gibi yalnızca uçak vermeyeceğiz, sevginin yanına bilgiyi de koyacağız.” dedi.

MİLLİ MUHARİP UÇAK SİMÜLATÖRÜ UÇUŞA GEÇTİ

Hürjet ve Milli Muharip Uçak (MMU) projelerinin geldiği aşamaya ilişkin de bilgi veren Temel Kotil, konuşmasını şu şekilde noktaladı:

“Projeler kapsamında simülatörler geliştirdik. Hava Kuvvetleri pilotlarımız bir yıldır Hürjet ile uçuyorlar ama yerde, simülatörle uçuyorlar, matematik modeli birebir aynı. Yerdeki havadakinin aynısı, uçmayan demir kuşa bağlı. Milli Muharip Uçak'ın simülatörü de uçmaya başladı. Atak-2'nin simülatörü yakında uçmaya başlayacak.

Hürjet uçmak için gün sayıyor, bizde de nabız yükseliyor. 10 Haziran gibi Üretim Genel Müdür Yardımcılığı bütün gövdeyi Uçak Genel Müdür Yardımcılığına verecek. İçine belli ekipmanlar konulmuş durumda. Gerisini de Uçak Genel Müdür Yardımcılığı oluşturacak. İnşallah 18 Mart 2023'te söz verdiğimiz gibi uçağımız uçacak. Sıkı bir takvim ama aynen gidiyor. Allah sözümüzü tutmamızı nasip etsin.”

Gözler yerli ve milli uçakların üzerinde: Hürjet ve Anka, Asya Fuarında boy gösterecek Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerle geliştirdiği askeri hava araçları büyük ilgi görüyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 28-31 Mart'ta Malezya’da düzenlenecek 17'nci Defence Service Asia (DSA) Fuarı'na katılacağını duyurdu.

HÜRJET 9 çeşit millî füze atacak İlk uçuşunu 2023’ün Mart’ında gerçekleştirecek olan eğitim ve hafif taarruz uçağımız HÜRJET, hassas füzeler, seyir füzeleri ve minyatür bomba taşıyacak.