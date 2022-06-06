Türkiye Gazetesi

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk, avukatları aracılığıyla Twitter'a bir mesaj verdi. Musk'ın avukatları, Twitter'dan spam ve sahte hesaplara ilişkin daha ayrıntılı ve daha doğru veriler sağlamasını talep etti. Avukatlar, bu verilere ulaşamadıkları takdirde sözleşmeden çekilmekle tehdit etti.

Geçtiğimiz ay milyarder girişimci, Twitter'daki spam / sahte hesapların sayısı konusundaki verilere inanmadığı gerekçesiyle sosyal medya devi ile yaptığı satın alma işlemini durdurdu. Twitter, spam hesap sayısının toplam hesapların yüzde 5'inden daha az olduğunu ileri sürerken, Musk'a göre bu oran en az yüzde 20.

ELON MUSK'TAN TWİTTER'A İHLAL SUÇLAMASI

Tesla CEO'sunun avukatlarının Twitter'ın baş hukuk görevlisine bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Sosyal medya devinin bot ve sahte hesaplara ilişkin daha fazla ayrıntı vermemesi durumunda 'açık bir maddi ihlal' gerekçesiyle anlaşmadan geri çekileceklerini söyledi. Mektup, Skadden Arps, Slate, Meagher ve Flom hukuk ofisleri tarafından gönderildi.

Mektupta, Elon Musk'ın 9 Mayıs 2022 günü Twitter'dan talep ettiği bilgileri halen Twitter'ın vermediği ileri sürüldü. Bunun 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasına eşdeğer olduğu belirtildi.

Mektupta şu ifadeler kullanıldı: "Twitter'ın bugüne kadarki davranışına ve özellikle şirketin en son yazışmalarına dayanarak, Musk, şirketin birleşme sözleşmesi kapsamındaki ilgili yükümlülüklerine aktif olarak direndiğine ve engellediğini düşünüyor. Bu, Twitter'ın birleşme sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerinin açık bir maddi ihlalidir. Musk, işlemi tamamlamama hakkı ve birleşme sözleşmesini feshetme hakkı da dahil olmak üzere bundan kaynaklanan tüm hakları saklı tutar."

Twitter tarafından bir açıklama gelmedi. Bu arada, Twitter'ın hisseleri piyasa öncesi işlemlerde bugün yüzde 6 düşerek 37,63 dolara geriledi.

Musk'ın "Ekonomi için kötü hislerim" var mesajına Biden'dan cevap ABD Başkanı Joe Biden, Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk'ın ekonomi hakkında kötümser olduğuna yönelik açıklamasına cevap verdi. Musk'tan da karşılık gecikmedi.

Elon Musk'ın Twitter sevdası Tesla'nın başını yaktı: Küçülmeye gidiyor! Elon Musk, Tesla yöneticilerine gönderdiği e-posta ile şirketin dünya çapında işe alımları durdurması ve işgücünü yaklaşık yüzde 10 azaltması gerektiğini söyledi. 2021'in sonunda Tesla’nın dünya genelinde 99 bin 290 çalışanı bulunuyordu. E-postada Musk, ekonomiye ilişkin ‘korkunç kötü hisler’ benimsediğini aktarıyordu.