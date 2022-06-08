Türkiye Gazetesi

Avustralya'dan 3 roket fırlatmayı planlayan NASA, ilk kez ABD dışında bulunan özel bir uzay limanından roket fırlatmış olacak. Avustralya Başbakanı Anthony Albenese, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, üçlü roket fırlatılmasının NASA'nın Avustralya'da 1995'ten beri gerçekleştireceği ilk fırlatma etkinliği olduğunu belirtti. Albenese, "Bu proje, Avustralya'nın uzay sektörünü yeni bir döneme taşımak için küresel ve yerel endüstriyi bir araya getirecek" dedi.

Bilim ve Sanayi Bakanı Ed Husic, projede ABD ile iş birliği yapmalarının önemine değinerek, "Uzay, bölgesel alanlar da dahil olmak üzere ekonomimizi güçlendiriyor ve çeşitli alanlarda istihdam oluşturuyor" ifadesini kullandı.

Üç roket, yıldızların ışığının, etraflarındaki gezegenlerin atmosferini nasıl etkilediği gibi konularda araştırma yapmak için kullanılacak araçları taşıyacak. Arnhem Uzay Merkezi'nden 26 Haziran'da başlayacak fırlatmalar için yaklaşık 75 NASA personeli Avustralya'da olacak. Son fırlatma tarihi ise 12 Temmuz olarak açıklandı.

NASA Ay'da gizemli kubbeler keşfetti: Yeni görev başlıyor NASA, yaklaşmakta olan Artemis Ay programı için 'öncelikli' bilim görevlerini belirlemeye başlıyor. Bunlardan biri de Ay'daki gizemli Gruithuisen Kubbeleri. Uzay ajansı, Gruithuisen Kubbelerinin, Lunar Vulkan Görüntüleme ve Spektroskopi Gezgini (Lunar-Vise) ismi verilen bir araç ile inceleneceğini duyurdu.

NASA'dan tarihe geçecek uçak projesi... Bir ilki başlatacak ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bu yıl içinde tamamen elektrikli deneysel X-57 uçağının ilk test uçuşuna hazırlanıyor. X-57 uçuş projesi, daha verimli, daha çevre dostu uçaklar geliştirme umuduyla tamamen elektrikli tahriki keşfetmek amacıyla 2016 yılında başlatıldı.