Türkiye Gazetesi

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşla birlikte dünyada bir takım değişikliklere önem verilmeye başlandı. Uzay da bunların başında geliyor. Rusya ve diğer ülkeler için uzayda üstünlük kurmak gittikçe daha önemli hale geldi. Uyduları bozabilecek ve daha fazla konum verilerine ulaşabilecek teknolojiye sahip olmayı birçok ülke istiyor.

Airbus Defence and Space'de askeri uzay teknolojileri üzerine çalışmalarını sürdüren Dr. Matthew Mowthorpe, The Space Review için yazdığı makalede, "Uzayda Rusya, bir dizi kara, hava ve uzay tabanlı saldırı kabiliyetini sahaya çıkararak ABD ve NATO uzay varlıklarının üstünlüğünü azaltmaya çalışıyor." şeklinde bir iddia ortaya attı. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'nın Uzay Ekibini sekiz yıl yöneten Mowthorpe, şu anda uydu-mimar mühendisi.

RUSYA'DAN AKIL ALMAZ UZAY HAMLELERİ

Makaleye göre Ruslar, ABD istihbarat uydularını gözlemleyebilen casus uyduları test etti. Rusya uydusu Cosmos 2542, 4 milyar dolarlık Amerikan uzay teleskopunun yakınından tehditkar bir şekilde geçmek üzere uzaya yerleştirildi.

Ruslar ayrıca kontrol altına almak istedikleri bölgelerde, diğer ülkelerin doğru bir şekilde çalışmasını önlemek için baz kulelerine 250,00 GPS bozucu yerleştirdi. Mowthorpe, "Bu sistemler, Rusya'nın Suriye ve Ukrayna'ya konuşlandırılmasını desteklemek üzere yerleştirildi." ifadesinde bulundu.

Mowthorpe, Rusların Sovyet döneminden kalan bir lazer programını sessizce yeniden başlattığını söyledi. Lazer sistemi rakip platformları yok etmeyecek, bunun yerine alçak Dünya yörüngesinde keşif sabotajı olarak kullanılacak. Bununla birlikte, Rusya, direkt yükselen bir anti-uydu silahının (ASAT) testinde kendi uydularından birini de yanlışlıkla vurdu.

Alçak Dünya yörüngesinde herhangi iki ülke arasındaki askeri harekât, yörüngedeki uydu sistemlerine ve uzay istasyonlarına zarar verebilir. Hatta bu konuda bir tanım bile var; Kessler Sendromu. Buna göre, bir çarpışma yörüngedeki tüm uyduların yok olmasına yol açan zincirleme bir etki reaksiyonuna neden olabilir. Yörüngedeki nesneler saatte 27 bin km hızla hareket ediyor ancak sadece 10 cm çapındaki nesneler bu hızda feci hasara neden olabilir.

Bununla birlikte, Rus bilim insanı Vitaly Adushkin bir uzay çarpışmasının kazara mı yoksa kasıtlı mı olduğunu belirlemenin zor olacağı konusunda uyardı. Business Insider'a yaptığı açıklamada, bir kazanın 'uzay yolculuğu yapan ülkeler arasında siyasi ve hatta silahlı çatışmalara yol açabileceğini' söyledi.

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