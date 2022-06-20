Türkiye Gazetesi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları yeni bir çalışmada ilginç bir fikir ileri sürdü. Ekip, iklim değişikliği kaynaklı daha fazla felaketi önlemek için aşağı yukarı böyle bir fikri önerdi. Araştırmacılar, Dünya ile Güneş arasında bariyer görevi üstlenecek bir dizi dev uzay balonu üzerinde çalışmaya başladı.

ABD’nin ve dünyanın saygın eğitim kurumlarından MIT'nin Sensible Cities Lab isimli laboratuvar ekibinin öncülük ettiği, aslında ‘Uzay Kabarcıkları’ olarak adlandırılan proje bir soruya cevap arıyor: ‘İklim değişikliği zaten çok ileri gittiyse, acil çözümlerimiz neler olabilir?’

Konsorsiyumun böylesi bir acil durum için ileri sürdüğü fikirlerden biri, güneş enerjisi jeomühendisliği. Bu teorik ve az çalışılmış araştırma alanı, ‘Dünya'ya gelen güneş ışığının bir kısmını yansıtmayı’ amaçlıyor.

GÜNEŞ BARİYERİ

Bilim insanlarının bu konudaki hipotezi ise mümkün olduğunca basit; Güneş ve Dünya arasında şeffaf film kabarcıkları oluşturacak bir uzay aracını fırlatmak. Bilim insanları yaptıkları açıklamada, “Kabarcıklar yüzey dengelerini bozarak kasıtlı olarak yok edilebilecek. Bu, güneş enerjisi jeomühendisliği çözümünü tamamen tersine çevrilebilir hale getirecek ve uzay enkazını önemli ölçüde azaltacaktır.” dedi.

Araştırmacılar, bu baloncukların büyük olasılıkla ince, şeffaf bir silikon filminden ve başka bir malzemeden yapılabileceğini ve Güneş ile Dünya arasındaki Lagrange Noktasına yerleştirilerek sabit bir yörüngede kalmalarına izin verileceğini belirtti.

Araştırmacılar, “Gezegenimize çarpmadan önce gelen güneş radyasyonunun yüzde 1,8'ini saptırırsak, bugünün küresel ısınmasını tamamen tersine çevirebiliriz.” diyor. Bununla birlikte, bilim insanlarına göre bu yöntem iklim değişikliğine tam bir çözüm değil, yalnızca hafifletmeye yarayacak diğer yöntemlere yardım edecek.

Daha çok açık tenlilerde görülüyor: Fazla güneşe maruz kalmamaya özen gösterin Deri kanserinde özellikle açık tenli, ileri yaşlı ve güneş ışınlarına fazla maruz kalanların daha fazla risk altında olduğu kaydedildi. Konuyla ilgili Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Pınar Öztaş uyarıda bulunarak, korunmak için yapılması gerekenlerden bahsetti.

Şiddetli güneş patlaması Atlantik Okyanusu’nu vurdu NASA (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı), 3 Mayıs günü Güneş’in yüzeyinde gerçekleşen patlamaların görüntülerini yayınladı. Şiddetli patlamanın Atlantik Okyanusu’nu vurduğu açıklandı.