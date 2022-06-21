Türkiye Gazetesi

Güney Kore ilk yerli uzay roketi 'Nuri'yi başarılı bir şekilde fırlatarak, uzaya uydu gönderen 10’uncu ülke oldu. 'Nuri' adını verdiği ilk yerli roketini Ekim 2021'de fırlatan ancak roketi yörüngeye yerleştirmede başarısız olan Güney Kore, yaklaşık 8 aylık aranın ardından ikinci fırlatma denemesini bugün gerçekleştirdi.

200 ton ağırlığında ve 47.2 metre uzunluğundaki 6 motorlu ve 3 aşamalı roket, başkent Seul'un yaklaşık 500 kilometre güneyinde bulunan Goheung bölgesinden yerel saatle 16.00'da uzaya fırlatıldı. Yerel medya yaklaşık 16 dakika yol kat eden roketin 1.6 milyar dolara mal olduğunu yazarken, Güney Kore başarılı denemeyle birlikte uzaya uydu gönderen 10. ülke unvanını elde etti.

GÜNEY KORE 10'UNCU ÜLKE OLDU

Ülke medyası bu gelişmenin ülkenin uzay teknolojileri konusundaki kararlılığını artıracağı ve daha büyük füzelerin inşasına zemin hazırlayacağı yorumunda bulundu. Projenin Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü'nden 250 araştırmacının çalışmaları sonucu hayata geçtiği öğrenildi.

Öte yandan, Güney Kore Bilim ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı, Nuri projesine, Korea Aerospace Industries, Hanwha Aerospace ve Hyundai Heavy Industries gibi 300'ü aşkın havacılık ve mühendislik şirketinin destek verdiğini açıkladı.

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