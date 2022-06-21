Türkiye Gazetesi

Elon Musk’ın Twitter’ı satın almaya yönelik teklifi sonunda yönetim kurulu tarafından da onaylandı. Twitter yönetim kurulu, anlaşmayı onaylayarak sözleşmenin öngördüğü diğer işlemlerin adil ve şirketin yanı sıra hissedarlarının çıkarlarına uygun olduğuna karar verdi. Bu gelişmeyle birlikte yönetim kurulu da satışa onay vermiş oldu.

Elon Musk'tan flaş karar: Twitter, TikTok'a benzeyecek Elon Musk, Twitter çalışanları ile yaptığı toplantıda önemli konulara değindi ve platform çalışanlarının sorularını cevapladı. Twitter'ı büyük bir dönüşüm sürecine sokmak isteyen Musk, bot/sahte hesaplardan temizlemeyi, gerçek kullanıcı sayısını artırmayı ve özgür konuşmaya daha fazla alan açarken, kârı da üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. İşte toplantıdan bazı satır başlıkları…

Elon Musk ilk kez Twitter çalışanlarına seslenecek Elon Musk, Nisan ayında 44 milyar dolarlık satın alma teklifini başlatmasından bu yana Twitter çalışanları ile ilk kez Perşembe günü konuşacak. Milyarder Tesla patronunun toplantıda Twitter çalışanlarından sorular alması bekleniyor.