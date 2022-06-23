Türkiye Gazetesi

Resmi olarak, bir Instagram hesabına kaydolmak için en az 13 yaşında olmanız gerekiyor. Ancak Instagram'ın bu kuralı uygulamak için yeterince çaba sarf etmediği görülüyordu. 2019 yılına kadar, bırakın bu bilgiyi doğrulamayı denemeyi, yeni kullanıcılara doğum tarihlerini sorma zahmetine bile girmedi. Son yıllarda gizlilik ve çocuk güvenliği uzmanlarının eleştirilerine hedef olduktan sonra sosyal medya ağı, genç kullanıcıları yetişkinlerden ayırma yöntemlerinin yanı sıra daha fazla yaş doğrulama özelliği üzerinde çalışmaya yoğunlaştı.

Şu anda Instagram, yalnızca gençler doğum tarihlerini 18 veya daha büyük olarak göstermek için düzenlemeye çalıştığında kullanıcılardan yaşlarını doğrulamalarını istemekte. Kullanıcılar, yaşlarını doğrulamak için çeşitli kimlik kartlarının resimlerini gönderiyor. Bugünden itibaren ABD'deki kullanıcılar iki ek seçeneğe sahip olacak; sosyal kupon veya yapay zeka (AI) tahmini.

Sosyal kuponda Instagram, kullanıcının üç takipçisinden kaç yaşında olduklarını onaylamalarını isteyecek ve cevap için üç günlük süre tanıyacak. İkinci yöntem olan AI tahmininde ise kullanıcı, bir kişinin yaşını tahmin etmek için makine öğrenimini kullanan Yoti'ye video özçekimi gönderecek.

INSTAGRAM YOTI İLE EL SIKIŞTI

Yoti, çevrimiçi yaş ve kimlik doğrulama konusunda iyi bir üne sahip ve sistemi Birleşik Krallık hükümeti ve Alman dijital düzenleyicileri tarafından kullanım için onay aldı. Yoti, bir hedefin yaşını tahmin etmek için çeşitli yüz sinyallerini kullanır. Ancak şirket, sinyallerin tam olarak ne olduğunu bilmediğini söylüyor. Yani bir kişinin yaşını ortaya koyan kırışıklıklar mı, ifade mi bilinmiyor.

Veriler, Yoti'nin teknolojisinin kadın yüzleri ve daha koyu tenli insanlar için daha az doğru olduğunu gösteriyor. Ayrıca 24 yaş altı için tahminlerinin 2,5 yıla kadar çıkabileceğini gösteriyor. Ancak araç, kullanıcının yaşı hakkında geniş bir tahminde bulunuyorsa doğruluğu da artıyor. 2020 yılında yapılan bir analize göre, 18 yaşındaki kişilerin 25 yaşın altında mı yoksa üstünde mi olduğunu tahmin etmede yüzde 98.89 güvenilir çıktı.

Bu, Instagram'ın kullanıcıların yaşlarını tahmin etmek için kullandığı tek AI destekli araç değil. 2019'dan beri şirket, reşit olmayan kullanıcıları bulmak için otomatik sistemler kullanıyor. Bu araçlar, kullanıcıların doğum günü gönderileri ve arkadaşlık gruplarının yaşı gibi bilgileri taramakta. Bu nedenle, örneğin, bir kullanıcı 20 yaşında olduğunu iddia ediyor ancak 17'nci doğum gününü kutlamakla ilgili gönderiler yayınlıyorsa, hesabı işaretlenir ve yaşını doğrulaması gerekebilir. Instagram, bu sisteme yeni veri noktaları eklemek için çalıştığını ve hatta bir kullanıcının nasıl yazdığına göre yetişkin mi yoksa genç mi olduğunu belirleyecek bir dil analizi aracını test ettiğini belirtiyor.

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