Türkiye Gazetesi

Yaz aylarında özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele eden ve bu mücadele için donanımını genişleten Türkiye, çalışmalarına devam ediyor Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan iş birliği kapsamında yangınla mücadelede kullanılmak üzere 2,5 ve 7,5 ton kapasiteli yangın kovası ile 7 helikopter kanca kiti üretti.

'REZERV GÜÇ' OLARAK KULLANILACAK

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava araçlarının 'rezerv güç' olarak kullanılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildiren Milli Savunma Bakanlığı, MSB'ye ait 2 adet C-130 uçağı ve 18 adet çeşitli tipte helikopterin bu amaç doğrultusunda kullanılmasının amaçlandığını kaydetti. Açıklamada, Bakanlığın bağlı şirketi ASFAT'ın yeni uygulama için imzalanan iki ayrı sözleşme ile hazırlıklara başladığı kaydedildi.

Söz konusu sözleşmeler ile Orman Genel Müdürlüğünün yangınlarla mücadelede ihtiyaç duyduğu malzeme, ekipman ve eğitimlerin ASFAT tarafından sağlanmasının kararlaştırıldığına işaret edildi.

YANGIN KOVALARI VE KANCA KİTLERİ ÜRETİLDİ

Yapılan anlaşma kapsamında Orman Genel Müdürlüğü için ASFAT tarafından 20’si Türk askeri fabrikalarında olmak üzere 30 adet 2,5 ton kapasiteye sahip yangın kovası, 5’i Türk askeri fabrikalarında olmak üzere 7 adet 7,5 ton kapasiteye sahip yangın kovası ve 7 helikopter kanca kitinin üretildiği açıklandı.

Ayrıca ASFAT tarafından C-130 uçaklarından atılan ve havadan yangın söndürmek için kullanılan kutuların tedarik edildiği belirtildi.

Açıklamada, sözleşme kapsamında bu sistemin kullanımı amacıyla pilotlara yangına müdahale eğitimi de verildiği, kısa süre içinde yangın söndürme kutularının üretiminin de Milli Savunma Bakanlığına ait askeri fabrikalarda yapılmasının planlandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte Marmaris'te yanan bölgelerin uydu görüntüsü Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangının 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan yanmıştı. İşte o yanan bölgeler Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi.