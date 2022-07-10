Türkiye Gazetesi

Bu yıl Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi beklenen ve Türkiye’nin milli imkanlarla geliştirdiği ilk havadan havaya füzeleri olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinde çalışmalar devam ediyor. Milli hava-hava füzesi Gökdoğan'ın radar arayıcı başlıklı test atışı yapıldı.

"GÖRÜLMEYENİ DE VURACAK"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gökdoğan füzesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Demir, TÜBİTAK Sage tarafından yürütülen projeye ilişkin şunları kaydetti:

"Gökdoğan görülmeyeni de vuracak! Göktuğ projemiz kapsamında testleri süren milli hava-hava füzelerimizden Gökdoğan Görüş Ötesi Füzemiz, radar arayıcı başlıkla atışını gerçekleştirdi ve önemli bir aşama daha tamamlandı. Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerimizi bu yıl Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edeceğiz. Milletimize verdiğimiz bu bayram hediyesi için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Gökdoğan ve Bozdoğan yeri göğü inletecek! Seri üretime hazırlanıyor Türkiye'nin hava savunma sanayide hızlı ilerleyişi sürüyor. Yerli İHA ve SİHA'lar ile dünyanın dikkatini çeken milli teknolojilere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak TÜBİTAK'da geliştirilen Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin alt yapı çalışmalarının tamamlandığı ve seri üretime geçmeye hazırlandıkları bildirildi.