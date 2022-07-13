Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük roketi unvanını kazanan Super Heavy Booster 7, önceki gün YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanan test sırasında patladı. Bir saat boyunca dumanların yükseldiği dev rokette büyük bir hasar ise oluşmadı. SpaceX’in sahibi Elon Musk, konuyla ilgili “Evet, bu aslında iyi değil. Ekip hasarı değerlendiriyor” demekle yetindi. Uzay aracının, bu ayın sonunda ilk yörünge test uçuşuna hazır olacağı düşünülüyordu. Patlama sonrası şirketin fırlatma planı sonraki aylara sarkabilir.

Eleştirilere tahammül edemedi... Elon Musk, SpaceX çalışanlarını kovdu ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times'ın haberine göre, Elon Musk kendisini eleştiren SpaceX çalışanlarını işten çıkardı. İlk olarak dün yayınlanan açık mektupta çalışanlar, patronları Elon Musk'ın Twitter paylaşımlarından ötürü davranışını 'sık sık dikkat dağıtan ve utandıran bir kaynak' olarak göstermişti. SpaceX'in bu eylemleri kınaması gerektiğini belirtmişlerdi.

NASA astronotları SpaceX roketiyle uzaya fırlatıldı ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) dört astronotu daha uzaya gönderdi. Uluslararası Uzay İstasyonuna gitmek üzere son hazırlıklarını tamamlayan Crew 4 ekibi, SpaceX şirketinin Falcon 9 Freedom roketi ve kapsülüyle havalandı.