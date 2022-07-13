Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Walletmor firması, insan vücuduna yerleştirilebilecek kredi kartı çipi üretti. Firmanın kurucusu Polonya asıllı Wojtek Paprota, bunun sahasında satışa sunulan ilk çip olduğunu ifade etti. Bu çiple parmak izi ya da şifre gerekmeden ödeme yapılabiliyor. İşlem biraz kanlı olsa da basit. Çip, küçük bir operasyonla vücuda yerleştiriliyor ve geride sadece ufak bir dikiş izi kalıyor.

Çip takıldıktan sonra, kullanıcıların artık banka veya kredi kartlarıyla uğraşması gerekmiyor. Kullanıcılar, bileklerini temassız okuyucuya tutarak satın alma işlemi yapabiliyor. Bu yeni teknoloji, banka ve kredi kartlarını tarih kitaplarına göndermeyi hedefliyor.

İnsanlara mikroçip ilk olarak 1998'de yerleştirildi. Kaptan Cyborg olarak bilinen Profesör Kevin Warwick, bir deneyin parçası olarak sinir sistemini bir bilgisayara bağlamak için prosedürü uyguladı. Ticari olarak kullanılacak çipler ise ancak onlarca sene sonra gerçekleşti. Cihaz yaklaşık bir pirinç tanesi büyüklüğünde ve fiyatı 169 sterlin (3.500 TL).

BDDK'dan kredi kısıtlama kararında esneme Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), döviz varlığı olan şirketlerin TL kredi kullanımına sınırlama getiren düzenlemenin esnetildiğini açıkladı.

50 bin liralık yalıtım kredisi için başvurular başladı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında ısı yalıtımını sağlamak amacıyla başlatılan kredi paketine bugün başvurular başladı.