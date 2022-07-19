Türkiye Gazetesi

Beyin-bilgisayar arayüzü girişimi olan Synchron, 6 Temmuz günü ABD'li bir hastaya ilk kez beyin çipi takarak tıp tarihinde büyük bir atılımı başlattı. Ayrıca en büyük rakibi olan Elon Musk'ın Neuralink şirketini de geride bıraktı.

İlk insanlı testte bilim insanları, 6 Temmuz'da New York'taki Mount Sinai West tıp merkezindeki bir ALS hastasının beynine 1,5 inçlik bir cihaz yerleştirdi. Synchron operasyonun ayrıntılarına ilişkin ise henüz bir açıklama yapmadı.

BEYİN ÇİPLERİ HASTALARIN İLETİŞİMİNİ SAĞLAYACAK

Araştırmacılar, bu tür beyin – bilgisayar arayüzü cihazları ile özellikle felçli hastaların iletişim kurmasını sağlamayı amaçlıyor. Hareket kabiliyeti olmayan hastaların e-posta ve mesaj göndererek düşüncelerinin bilgisayar aracılığıyla aktarılması sağlanıyor.

Synchron, Avustralya'da WhatsApp üzerinden mesaj göndermek ve çevrim içi alışveriş yapmak için beyin implantını dört hastaya yerleştirdi. Geçtiğimiz yıl Avustralya merkezli girişim, ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) ağır felçli altı ABD’li hasta ile denemelere başlamak için izin aldı. Ancak 2019'da şirket, Avustralya'nın Melbourne kentindeki bir insana beyin çipini takarak ilk insanlı denemeye başlamıştı.

Bu arada, Elon Musk’ın şirketi Neuralink henüz FDA onayını almadı. Ancak Musk, 2020 gibi insan denemelerine başlayabileceğini ileri sürmüştü. Son olarak geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada ise, şirketin bilgisayar çiplerini 2022 yılına kadar insanlara yerleştirmeye başlayacağını söyledi.

Synchon ve Neuralink, insan düşüncelerini bilgisayar komutlarına dönüştürmek için tasarlanmıştır ve Parkinson veya ALS gibi nörolojik hastalıkları olan hastalara yardımcı olabilir.

Türkiye’de ilk: Beyin tümörünü nokta atışıyla tespit ediyor Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümü tarafından Türkiye'de ilk defa karma artırılmış gerçeklik teknolojisiyle beyin tümörü ameliyatı 25 yaşındaki hastaya başarıyla uygulandı. Bu sayede, beynin çıplak gözle görülemeyen deri, kemik ve beyin zarı altındaki bölgeleri, ameliyat sırasında görünür hale getirildi. Uzmanlar uygulamayla ilgili “Beyin tümörlerinin yeri neredeyse sıfır hatayla tespit edilebilmekte, gereksiz cilt ve kemik kesilerinin önüne geçilmektedir” dedi.

Tıp tarihinde bir ilk: Beyin implantı insanlar üzerinde denenecek Elon Musk'ın Neuralink isimli beyin-bilgisayar arayüzü girişiminin rakibi Synchron, yalnızca düşünceyle bir bilgisayarın kontrol edilmesini sağlayan beyin implantı üzerinde insan denemelerine başladı. Firmanın yaklaşık bir ataç büyüklüğündeki Stentrode beyin implantı, New York ve Pittsburgh'da şiddetli felç geçiren altı hastaya yerleştirilecek.