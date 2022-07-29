Türkiye Gazetesi

Avrupa’nın ünlü sosyal medya danışmanlarından Matt Navara, Twitter Blue abonelik fiyatının 2,99 dolardan 4,99 dolara çıktığını açıkladı. Peki, Blue ne tür avantajlar sağlıyor? Gerçekten de ücretsiz olarak kullanılabilen Twitter’ın ücretli versiyonu kullanıcıların işine yarıyor mu?

Twitter Blue kullanıcıları diğer kullanıcılardan farklı olarak birkaç ayrıcalığa sahip. Bunlardan biri tweetleri paylaşmadan önce geri alabilme özelliği ve tweetin bu şekilde düzenlenebilmesi. Bunun yanı sıra kullanıcılar, takip ettikleri kişiler tarafından paylaşılan ‘En İyi Makaleler’ listesine erişebiliyor ve reklamlara da takılmıyor. Okuyucu modu da bir diğer dikkat çeken özellik ve bu tweet zincirlerinin okunmasını kolaylaştırıyor.

Twitter Elon Musk’a karşı ilk hukuk savaşını kazandı Sosyal medya platformu Twitter’ı satın almak üzere anlaşan ancak bu ay anlaşmadan çekildiğini açıklayan Elon Musk, Twitter karşısındaki ilk hukuk savaşını kaybetti.

Tıpkı Instagram’daki gibi... Twitter CoTweets özelliğini sundu: Ortak tweet nasıl atılır? Twitter, bir grup kullanıcı ile ‘CoTweets’ isimli özelliğini test etmeye başladı. CoTweets özelliği, iki hesabın bir tweet'i birlikte yazmasına ve her ikisinin de tek bir tweet'te etiketlenmesine olanak tanıyor. Peki, CoTweets ya da Türkçe olarak düşünürsek ortak tweet nasıl atılır? İşte CoTweets ayrıntıları…