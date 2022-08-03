Türkiye Gazetesi

Birleşik Krallık’ta yaşayan iletişim teknolojileri mühendisleri James Howells, 2013 yılında içinde Bitcoin bulunan sabit diski çöpe attı. O tarihlerde Bitcoin hem popüler değildi hem de değeri bu kadar yükselmemişti. Howells’in çöpe attığı diskte, 8.000 Bitcoin bulunuyordu. Şimdi bu kripto paranın değeri 180 milyon dolardan fazla. Yani Türk Lirası karşılığı 3 milyar 231 milyon 795 bin TL küsur...

Geçen yılın başından beri Howells, Newport belediye meclisine giderek çöp sahasında çalışma yaparak sabit diski bulmak için görüşmeler yapıyor. Kısa süre önce Howells, çöpleri karıştırmak için finansman bulduğunu ve birinci sınıf bir çöp kazı ekibiyle anlaştığını söyledi.

James Howells

Howells, sabit diski bulursa bölgeyi kripto para birimi merkezine dönüştürmek için gelirinin yüzde 10’unu bağışlayacağını açıkladı. Ancak BBC'nin haberine göre, belediye konseyi çevresel kaygıları öne sürerek çöp sahasının araştırılmasını reddetti.

ROBOT KÖPEKLER VE YAPAY ZEKA KULLANILACAK

Bilgisayar mühendisi Howells, reddedilmesinin ardından yeni bir plan ortaya koydu. Binlerce tonluk çöp sahasında arama yapmak için yapay zeka kullanmayı amaçlıyor. Konsey daha önce 37 yaşındaki gencin taleplerini reddetmişti ancak Howells, 10 milyon Sterlinlik bir yüksek teknoloji planı hazırladı. Yeni önerisi, yapay zeka teknolojisiyle mekanik bir kolu çalıştırarak çöpü filtrelemek ve daha sonra çöp sahası yakınındaki bir tesiste çöpleri karıştırmak.

Ayrıca çevre ve veri kurtarma uzmanları da görev yapacak ve arama devam ederken güvenlik için robot köpekleri kullanarak, başka kişilerin sabit diski çalması önlenecek. Howells, aramanın yaklaşık 9 ila 12 ay süreceğine inanıyor ancak konseyden izin alsa bile aramanın başarılı olacağının veya Bitcoinlerin sabit diskten kurtarılabileceğinin garantisi yok.

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