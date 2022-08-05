Türkiye Gazetesi

Elon Musk ile Twitter arasındaki satın alma anlaşmasını (ya da anlaşmazlığını) takip edenlerin hatırlayacağı üzere, Twitter uzun süredir bot yani sahte hesapların kullanıcı tabanının yüzde beşinden daha azını temsil ettiğini savunuyor. Ancak Musk bu oranı doğrulamak için Nisan ayında başlattığı satın alma anlaşmasını Temmuz ortasında beklemeye almıştı.

Öncesinde Twitter, Musk’a platformun dahili verilere tam erişim izni verse de Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı bildiride, Twitter’ın ‘yanlış ve yanıltıcı beyanlar’ sağladığını ileri sürerek satın almayı sonlandırmak istediğini belirtti.

Twitter, en büyük hissedarına 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasından vazgeçmeye çalıştığı için dava açtı ve mahkemeye Musk'ın bunu yaparak anlaşmalarını haksız yere ihlal ettiğini söyledi. Sosyal medya şirketi, Musk’ın otomobil şirketi Tesla'nın yanı sıra Twitter'ın da hisselerinin düşmesi ve ‘imzaladığı anlaşmanın artık kişisel çıkarlarına hizmet etmemesi’ nedeniyle Musk’ı geri adım atmakla suçladı.

MUSK'IN EKİBİ ANALİZ YAPTI: TWİTTER, 'YETERSİZ' DİYOR

Elon Musk tarafından ise Twitter’a yönelik suçlamaların ardı arkası kesilmiyor. Musk’ın ekibinin yaptığı bir analize göre Twitter iddia ettiğinden çok daha fazla sahte hesaba sahip. Ünlü iş insanının ekibi, analiz için Indiana Üniversitesi tarafından tasarlanan Botometer algoritmasını kullandı. Bu, Twitter hesaplarının etkinliğini kontrol eden ve hesapları bot olma ihtimallerine göre puanlandıran makine öğrenimi algoritmasıdır.

Musk'ın avukatları, Musk’ın Twitter’ı ‘şişirilmiş bir fiyata’ satın almayı kabul etmesini sağlamak için Twitter’ın bot sorununu gizlediğini ileri sürdü. Twitter ise iddiaları ‘olgusal olarak yanlış, yasal olarak yetersiz ve ticari olarak alakasız’ şeklinde nitelendirdi. Hatta Botometre'nin güvenilir olmadığını ve bir defasında Musk'ın kendi Twitter hesabına ‘bot olma ihtimalinin yüksek’ olduğunu belirten bir puan verdiğini ifade etti.

Twitter'ın Musk'a açtığı dava Ekim ayında mahkemeye gidiyor.

Twitter ücretli abonelik paketi Blue'nun fiyatını artırdı Sosyal medya devi Twitter, geçtiğimiz yıl birkaç ülkede Blue isimli ücretli abonelik sistemini kullanıma sunmuştu. Son dönemlerde satın alma işlemiyle gündemde yer edinen şirket, abonelik paketinin fiyatını artırdı.

Twitter Elon Musk’a karşı ilk hukuk savaşını kazandı Sosyal medya platformu Twitter’ı satın almak üzere anlaşan ancak bu ay anlaşmadan çekildiğini açıklayan Elon Musk, Twitter karşısındaki ilk hukuk savaşını kaybetti.