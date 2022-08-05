Türkiye Gazetesi

YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre, yakınlaştırma özelliği 1 Eylül'e kadar testte kalacak. Ardından ise tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Şu anda yakınlaştırma özelliğini kullanmak için Premium abonesi olmak gerekiyor. Yani YouTube’un ücretli sürümünü kullanmalısınız. Bir videoyu yakınlaştırmak için telefonunuzdan veya web sitesinden YouTube'un ayarlar menüsünü açtıktan sonra karşınıza ‘yeni özellikleri deneyin’ bölümü çıkacak. Özelliği ‘dene’ye tıklayarak yakınlaştırmayı test edebilirsiniz.

YOUTUBE VİDEO YAKINLAŞTIRMADA TEST SORUNU

Şu anda birçok Premium abonesi özelliği test edemediklerini belirtiyor. Herhangi bir videoyu açtıktan hemen sonra yakınlaştırma işlevini aktif edemiyoruz ve özelliği denemeye başlasak da yakınlaştırma hareketini kullanmada gecikme olduğunu anlıyoruz. Ancak bir defa aktif olduğunda, 8x'e kadar yakınlaştırmak mümkün hale geliyor.

Android ve iOS telefonlarda çeşitli işlevlerle YouTube'un içeriğini yakınlaştırmak zaten mümkün ve bunu bir masaüstü tarayıcıda yapmak çok kolay. Bu arada geçtiğimiz ay YouTube, iPhone ve iPad kullanıcıları için resim içinde resim modunu sundu. Bu son derece kullanışlı özellik uzun zamandır Android'de mevcuttu.

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