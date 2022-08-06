Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Meta’ya ait mesajlaşma servisi WhatsApp, 2 milyarı aşkın kullanıcı sayısı ile dünyanın en popüler çevrim içi anlık mesajlaşma ağı. Platform özellikle son birkaç aydır o kadar çok yeni özellik sundu ki kullanıcılar uygulamayı neredeyse her açtıklarında farklı bir şeyle karşılaşıyor. Emoji tepkileri, grup katılımcı sayısının artması, topluluklar adındaki yeni bir grup işlevi… Bunlar WhatsApp’ın son aylarda getirdiği yeniliklerden sadece birkaçı ve önümüzdeki aylarda uygulamaya avatarlar ile görüntü konuşmak da dahil olmak üzere yeni özellikler eklenecek.

WHATSAPP TELEFON NUMARASI GİZLEME SEÇENEĞİ

WhatsApp’ın geliştirme aşamasındaki yeni bir özelliği ortaya çıktı. Uygulamaya ilişkin son gelişmeleri aktaran WABetaInfo sitesinin haberine göre, WhatsApp, Topluluklar özelliğinde kullanılan bir seçenek sunmaya hazırlanıyor. Buna göre kullanıcılar telefon numaralarını gizleyebilecek.

WhatsApp'ın telefon numarasını gizleme seçeneği bu şekilde görünecek.

Bir topluluğa üye olmanız halinde ayarlar menüsünden ‘telefon numaramı paylaşma’ seçeneğini kapatarak numaranızı gizlemeniz mümkün olacak. Ancak bu özellik ilk başta da belirttiğimiz gibi yalnızca Topluluklar için geçerli. Belki de ilerleyen dönemlerde WhatsApp numara gizlemeyi genişletir.

Telegram uygulamasında kullanıcı adları ve kod bulunduğu için numara gizleme seçeneği yer alıyor. Bu seçenek özellikle tanımadığımız kişilerin bulunduğu büyük gruplara üyeliklerde güvenlik açısından işlevsel olarak kabul ediliyor.

Aslında telefon numarasını gizleme özelliği yaklaşık dört ay önce The Verge'ün haberiyle ileri sürülmüştü. Ancak ilk defa özellikten görüntü gelmiş oldu ve nasıl kullanılacağı da ortaya çıktı. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi yeni gizlilik ayarı, telefon numarasını bir topluluğun belirli bir alt grubuyla paylaşma seçeneği sunuyor. Bu seçenek varsayılan olarak devre dışı kalacak yani kapalı olacak. Bu nedenle, bir topluluğa katıldığınızda telefon numaranız tüm üyelere gizlenecek. Ancak isterseniz ayarlardan özelliği açarak bir topluluğun belirli bir alt grubuyla paylaşabileceksiniz.

Bu gizlilik seçeneği yalnızca topluluklarla sınırlı ve henüz geliştirme aşamasında.

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