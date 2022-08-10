Türkiye Gazetesi

ABD’de San Francisco federal mahkemesi, Ahmad Abouammo’nun yargılamasında kararını verdi. Mahkeme heyeti, kara para aklama ve kayıtlarda tahrifat yapmak için komplo kurmaktan yargılanan Abouammo'nun Suudi Arabistan için casusluk yaptığını onaylayarak mahkum olmasına karar verdi.

Abouammo daha önce Twitter'da medya ortaklıkları yöneticisi olarak çalıştı ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki önde gelen isimlerin hesaplarını tanıtmasına yardımcı oldu. Ancak iddialara göre, Suudi hükümetini eleştiren kullanıcıların e-posta adreslerine, telefon numaralarına ve doğum tarihlerine erişmek için şirketteki konumunu güçlendirdi. Abouammo daha sonra bu bilgileri Kasım 2014 ile Mayıs 2015 arasında Suudi yetkililere iletti ve karşılığında hediyeler aldı.

TWITTER'DA SESSİZLİK

2019 yılında ABD Adalet Bakanlığı, Abouammo ve bir başka eski Twitter çalışanı Ali Alzabarah'ı casuslukla suçladı. Bakanlık daha sonra 2020'de bu suçlamaları planı koordine ettiği iddia edilen Ahmed Almutairi'yi de kapsayacak şekilde genişletti.

Almutairi ve Alzabarah, ABD hükümeti tarafından aranmaya devam ediyor. Bloomberg'e göre savcılar, Abouammo'yu şu anda Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Salman'ın bir yardımcısı ile muhalifleri bastırmak için çalışmakla suçladı. Abouammo, 10 ila 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Bununla birlikte, Twitter tarafından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

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