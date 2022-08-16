Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından sübvansiyon (devlet desteği) talebi reddedilen SpaceX yeni bir kaynak buldu. FCC, Starlink uydu internetinin hızı konusundaki şüpheler ve fiyatının pahalı olması nedeniyle SpaceX’e destek vermezken, ABD Hava Kuvvetleri SpaceX ile anlaşma yaptı.

ABD Hava Kuvvetleri ile SpaceX arasında yapılan 1.92 milyon dolarlık anlaşma kapsamında Avrupa ve Afrika’daki hava üslerinde Starlink kullanılacak. Starlink, 1 Ağustos 2022'den 31 Temmuz 2023'e kadar 12 ay hizmet verecek. Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri hava hizmeti şubesi, Starlink'in 500 Mbps'ye kadar indirme hızı ve düşük gecikmeli bağlantı kapasitesi sunmasını bekliyor.

STARLINK'İN ABD HAVA KUVVETLERİ İLE SÖZLEŞMESİ

ABD Hava Kuvvetleri belgelerine göre, Starlink sabit konum ve taşınabilir hizmetler sunacak. Sabit konum hizmetleri için, internet bağlantısı 22 kilometre çapındaki bağımsız bir Starlink hücresine atanacak. Bağlantı yalnızca atanan hücrenin sınırları içinde çalışabilecek.

Starlink'in taşınabilir hizmetleri, SpaceX'in halihazırda aktif kapsama alanına sahip olduğu yerlerde kullanılacak. ABD Hava Kuvvetleri, SpaceX taşınabilir terminalleri için ESIM lisansını aldığında, hareket halindeyken iletişimi desteklemek için Starlink hizmetlerini kullanmayı planlıyor.

ABD HAVA KUVVETLERİ NEDEN STARLINK'I SEÇTİ?

ABD Hava Kuvvetleri, kamuoyuna açıklanan belgelerde Starlink'in Avrupa ve Afrika'ya hizmet veren tek Alçak Dünya Yörüngesi (LEO) uydu ağı olduğunu belirtiyor. Ayrıca, Starlink'in EUCOM ve AFRICOM sorumluluk alanlarına taşınabilir hizmetler sunma becerisini özellikle vurguladılar.

ABD Hava Kuvvetleri, diğer şirketlerin de LEO, Orta Dünya Yörüngesi (MEO) ve Geostationary Dünya Yörüngesi (GEO) uydu ağları kurmak için rekabet ettiğini kabul ediyor. Bununla birlikte, Starlink'in hala ‘emekleme aşamasında’ şeklinde tanımladığı rakiplerine kıyasla bin 350'den fazla uyduya sahip en köklü LEO uydu ağı olduğunu belirtiyor. Ayrıca SpaceX’in Starlink ağıyla Ukrayna’ya desteğine de vurgu yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Starlink dışında mevcut LEO internet sağlayıcılarından hiçbiri (Amazon Kuiper, OneWeb, Telesat) şu anda hem Avrupa'da hem de Afrika'da herhangi bir hizmet sunamıyor. Starlink ayrıca şu anda tartışmalı bir ortamda kullanılan tek LEO uydu ağı sağlayıcısı; Ukrayna’da” denildi.

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