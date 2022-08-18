Türkiye Gazetesi

Gerçekçi mimikleri ve bir insana son derece benzeyen yüzüyle tanınan Ameca, birkaç tanıtım videosu ile tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Ocak ayında ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen teknoloji fuarı CES’te ziyaretçilerin karşısına çıkan Ameca, bir süredir sessizlik içindeydi. Aylar sonra geliştirici firma Engineered Arts’tan yeni bir video geldi. Şirket, Ameca'yı daha da geliştirdiklerini ve robotun yüzüne 12 yeni aktüatör eklediklerini açıkladı. İnsansı robotun yüz ifadelerini taklit etmede daha başarılı hale geldiği belirtildi.

Independent Türkçe’nin haberine göre, aktüatör bir mekanizmayı veya sistemi kontrol eden veya hareket ettiren bir tür motor. İnsansı robot, etkileyici mimiklerini bu teknolojiye borçlu.

KENDİ MİMİKLERİNE BAKTI

Yeni paylaşılan videoda insansı robot Ameca aynanın karşısında kendi mimiklerini inceliyor ve yüz buruşturma, inanmama, iğrenme, acı ve öfke ifadeleri sergilemeyi başarıyor.

Bununla birlikte, şirketin internet sitesindeki açıklamada Ameca ‘insansı robot teknolojisinin ön safı’ ve ‘dünyanın en gelişkin insansı robotu’ olarak tanımlanıyor. Ameca'nın etkileyici videolarını izleyen bazı internet kullanıcıları da onun ‘gelmiş geçmiş en gerçekçi insansı robot’ olduğunu düşünüyor.

Engineered Arts'ın YouTube'da paylaştığı Ameca'nın yeni görüntüleri;

Elon Musk Tesla Optimus'u anlattı: 'Herkes anne babasına insansı robot hediye edecek' Elon Musk, çevrim içi yayımlanan bir makalede Tesla'nın Optimus isimli insansı robotu hakkında yeni ayrıntıları paylaştı. Tesla şirketinin CEO’su Musk, Optimus’un maliyeti ve kullanım alanlarına da değindi.

Xiaomi Tesla'ya unutamayacağı bir çelme taktı: İnsansı robotun ilk prototip ürünü sahnede Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, düzenlediği tanıtım etkinliğinde yeni akıllı telefon ve kulaklığının yanı sıra insansı robot prototipini de gösterdi. İnsansı robotuyla tüm dünyanın karşısına çıkan yükselen teknoloji devi Xiaomi böylece insansı robot geliştiren diğer rakibi Tesla’yı geride bıraktı.