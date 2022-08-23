Türkiye Gazetesi

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk, Nisan ayında Twitter’ın en büyük hissedarı olmuş, ardından Mayıs ayında ise 44 milyar dolarlık bir satın alma anlaşmasına imza atmıştı. Ancak geçtiğimiz ay Musk, ‘Twitter’ın anlaşmayı ihlal ederek sahte hesaplar konusunda yeterli ve doğru veri sağlamadığı’ gerekçesiyle anlaşmayı askıya almıştı.

Sosyal medya devi Twitter, anlaşmadan çekilmemesi için Elon Musk’a dava açtı. Dava Ekim ayında ABD’nin Delaware eyaletinde başlayacak. Bununla birlikte, taraflar eğer karşılıklı olarak anlaşırsa davanın düşme ihtimali bulunuyor.

MUSK, DORSEY'E GÜVENİYOR

Twitter Musk’ın anlaşmaya bağlı kalarak satın almayı tamamlamasını beklerken, Musk’ın avukatları davaya aylar kala Twitter’ın eski CEO’su ve kurucusu Jack Dorsey’i mahkemeye çağırdı. Musk tarafı, Dorsey’den kendilerini desteklemesini umuyor. Bu arada, Elon Musk ile Jack Dorsey yakın iki arkadaş da.

Dorsey daha önce Musk'ın Twitter'ı satın alma teklifini onaylayarak "Elon güvendiğim tek çözüm” ve “Şirketi imkansız bir durumdan kurtarıyor" şeklinde açıklamalar yapmıştı. Ancak Twitter'ın sahte hesaplar konusundaki verilerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı ya da Musk'a yardımcı olacak bilgi ve veri paylaşımında bulunmadı.

Twitter davasında şüpheler arttı! Elon Musk’ın yanlış hesaplaması başını derde sokabilir Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz bahar aylarında sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolar karşılığında satın almak üzere anlaşmıştı. Ancak daha sonra satın alım işlemini durduran Musk’ın yanlış bot hesap sayısı yapması başını ağrıtacağa benziyor.

Elon Musk'tan Twitter'ı satın alma hamlesi! 7 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Tesla hisselerini satmaya devam ediyor. Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın CEO'su olan milyarder iş insanı, son olarak yaklaşık 7 milyar dolarlık hisse satışı daha gerçekleştirdi.