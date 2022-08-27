Türkiye Gazetesi

Instagram üzerinden kullanıcıların hesaplarını çalarak dolandırmaya çalışan bilgisayar korsanları, sahte ölüm belgeleri hazırlayarak platform yönetimine başvurduğu ortaya çıktı. İlgili kullanıcıyı ölmüş olarak gösteren hackerlar, ya hesapları kapattırıyor ya da şifresini ele geçirip asıl kullanıcıya para karşılığı satıyor.

Son zamanlarda İstanbul Emniyeti Siber Şube Müdürlüğü ekiplerine gelen şikayetler oldukça şaşırtıcı. Mağdurların iddiasına göre; birileri onları öldü olarak göstererek sosyal medya hesaplarını çalıyor. Dolandırıcılar önce sahte bir ölüm raporu hazırlıyor. Daha sonra da resmi kurumların amblemleri bulunan sahte rapora kullanıcının kişisel bilgileri yazılıyor. Sonra da bilgisayar ortamında nüfus cüzdanı tasarlıyorlar. Ardından bu raporu ve nüfus cüzdanı görselini Instagram destek birimlerine gönderiyorlar. Sonrasında ise istekte bulunuyorlar.

Kendilerini hedefe koydukları şahsın 1. Derece yakını gibi gösterip, kullanıcının öldüğünü, bu yüzden de hesabın kapanmasını ya da şifresini varisi olarak kendilerine vermelerini talep ediyorlar. İçerisinde anne kızlık soyadından, ölen kişiye otopsi yapılıp yapılmadığına kadar en detaylı bilgiler yazıyor.

INSTAGRAM YÖNETİCİLERİNİ NASIL KANDIRIYORLAR?

Dolandırıcılar Instagram ile iletişime geçerken, VPN üzerinden kendilerini Almanya’da yaşıyormuş gibi gösteriyorlar. Bunun nedeni söz konusu sosyal medya platformunun Almanya'dan gelen talepleri daha inandırıcı bulması. Ancak yine de talepte bulunan dolandırıcıya doğrulama kodu gönderiliyor. Doğrulama kodunu almak için de sahte isimlerle alınmış hat numarasını veriyorlar ya da bazı internet sitelerine girerek, sırf Instagram doğrulama kodu gönderebilsin diye ücretsiz SMS hizmeti alıyorlar.

İşte bu yöntemler sonrası platformun merkezi hesabı anıtlaştırıyor ya da hesabın şifresini farkında olmadan kötü niyetli kişilere teslim edebiliyor. Şahıslar bu işi bazen, düşman olarak gördükleri kişilerden intikam almak için yapıyor. Özellikle yüksek takipçili kişilerin hesaplarını tamamen kapattırıyorlar. Ancak genel amaç; kullanıcılardan para koparmak.

Sahte varis olarak şifre ele geçirildikten sonra sıra geliyor bu hesap üzerinden para kazanmaya. Önce mağdurun sayfasında yasa dışı bahis sitesi reklamları paylaşmaya başlıyorlar. Eğer takipçiler reklamlara geri dönüş yapmazlarsa, hesabını çaldıkları kullanıcıyı oyunlarına alet ediyorlar. Mağdurlardan hesaplarını geri verme vaadiyle, video çekip bahis sitesinin reklamını yapmalarını istiyorlar.

3-5 BİN TL İSTİYORLAR

Bir diğer yöntem ise belli bir ücret karşılığında hesabı geri vermek oluyor. Bu şekilde aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu onlarca kişiden para kopardıkları saptandı. Zanlıların çalıntı hesap başına 3 bin ile 5 bin lira arasında para talep ettiği biliniyor.

Paraları teslim alırken ise başka bir oyuna girişiyorlar. Set adı verilen bir sistem içerisinde banka hesaplarını kiralayan şahıslara ulaşıyorlar. Bu kişilerin genellikle 5-6 bankada hesabı oluyor ve hepsini kullandırıyorlar. Aylık ortalama 10 bin lira kira ücreti karşılığında, mağdurlardan gelen paraları bu hesaplara yatıyorlar.

SET sisteminde yer alan kişiler özellikle Facebook'ta açtıkları gruplarla banka hesaplarını kiralamak için ilanlar veriyorlar. Örneğin, Facebook'ta yapılan bu duyuruda en az 2 ay ödeme garantisiyle haftalık 3 bin lira kazanç vadediliyor. Ardından dolandırıcılar paraları legal bahis sitelerinde açtıkları hesaplara yatırıyorlar.

Daha sonra ise bu paralarla hiç bahis oynamadan, kendi banka hesaplarına havale ediyorlar. Ya da kripto para borsasına aktarılıyor.

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