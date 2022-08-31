Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temmuz ayında yenilenebilir enerjide güneş ve rüzgarda çifte rekor kaydedildiğini belirtti. Bakan Fatih Dönmez, geçtiğimiz ay rüzgar ve güneşten üretilen elektrik miktarının toplam üretimin ilk defa yüzde 21,6’sını oluşturarak rekor kırıldığını ifade etti.

Fatih Dönmez, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarını yayımladı. Dönmez'in açıklamasına göre, temmuz ayında güneşten 2 milyar 7 milyon kilovatsaat elektrik üretimi ve rüzgardan 4 milyar 237 milyon kilovatsaat elektrik üretimi yapıldı.

Güneş enerjisinde yerli üretim dönemi Yerli güneş paneli üreten CW Enerji ile güneşten elde edilen enerjinin kullanıma uygun hâle getirilmesini sağlayan invertör üreten Solarkol Enerji, güçlerini birleştirdi. İş birliğiyle invertör yerliliğinin yüzde 77, panel yerliliğinin ise yüzde 56 seviyesinde olması, 57 ülkeye de ihracat yapılması hedefleniyor.

Güneş ve rüzgâr enerjisinde destekler artacak AK Parti’nin ekonomi kurmayları Paris İklim Anlaşması çerçevesinde yeni bir torba teklif hazırlıyor.