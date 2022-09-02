Türkiye Gazetesi

Telefonunu sıkça düşüren kullanıcılar fiyatları 50 TL ile 200 TL arasında değişen ekran koruyucuların en kalitelilerini tercih ediyor. Üst düzey kalitede olan ekran koruyucuların dahi ekranı tamamen koruyamadığının altını çizen telefon tamircileri, en etkili tedbirin öncelikle telefonları yere düşürmemek olduğunu kaydetti. Akıllı telefonlarda kullanılan ekran koruyucuların darbeye karşı ekran kırılmasını tamamen engelleyemeyeceğine dikkat çeken telefon tamircisi Korkmaz Sönmez, "En etkili tedbir öncelikle telefonları yere düşürmemek" dedi.

Piyasada kırılmaz cam olarak bilinen ürünlerin ekran kırılmasını engelleyemeyeceğini belirten Korkmaz Sönmez, "İlk önce söylediğimiz şey, 'kırılmaz' diye bir şey yok. Piyasada kırılmaz cam olarak bilinen ürünler aslında sadece ekran koruyucu. Ekran koruyucunun en temel amacı, ekranın çizilmesini engellemektir. Diğer bir amacı ise kullanım şekilleridir. Bunlar; normal, seramik, mat seramik, şeffaf seramik ve hayalet cam. Telefonlarda kırılmaz cam diye bir şey olamaz, çünkü şu anda Türkiye'de kullanılan bir telefonun ortalama ekran fiyatı 2-3 bin lira. Ekran koruyucusunun en pahalısı 200 TL, 50 ya da 200 liraya yaptırdığınız ekran koruyucu, 3 bin liralık olmasına rağmen kırılan ekranı nasıl tamamen koruyacak" dedi.

AB'den telefon üreticilerini zora sokacak, tüketicileri memnun edecek teklif Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan yeni taslak tekliflere göre, Avrupa Birliği’ne tedarik sağlayan akıllı telefon üreticilerinin, bir cihazın piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren en az beş yıl boyunca yedek parça ve daha uzun pil ömrü sağlaması gerekecek.

Apple’dan kritik güncelleme: Eski model iPhone telefonlar tehlikede Apple, eski iPhone ve iPad cihazlarının kullanıcılarının mümkün olan en kısa sürede indirmeleri gereken bir iOS 12 güncellemesi gönderdi. Bu güncellemenin çok nadir bir güncelleme olduğu da belirtildi.