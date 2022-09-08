Türkiye Gazetesi

Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde tam kapasiteye ulaşılırken, doğal gaz depolama kapasitesi 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe çıkarılan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin bu ay içinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşması planlanıyor. Türkiye'nin yer altı doğal gaz depolarındaki doluluk oranının bu ay içinde yüzde 100'e ulaşacağı öngörülüyor.

Öte yandan, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kapasite artırma çalışmaları devam ediyor. Böylece, Türkiye'nin iki yer altı doğal gaz depolama tesisinde toplamda 5,6 milyar metreküp doğal gaz depolanmış olacak. Depolardaki gaz Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10'una karşılık gelecek.

'KIŞA HAZIR'

Dünyada arz kısıtları nedeniyle enerji krizinin yaşandığı bu dönemde, kış öncesi yer altı doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranının en yüksek seviyeye çıkarılması kritik önem taşıyor. Tuz Gölü tesisinin kapasite artışının tamamlanmasıyla, Türkiye doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sini depolayabilir hale gelecek.

ADG Anadolu Doğalgaz Danışmanlık Müdürü Gökhan Yardım, Tuz Gölü deposunda şu anda geçen seneyle birbirine yakın miktarda gaz olduğunu belirterek, "Benim hesaplarıma göre eylül başı itibarıyla Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi yüzde 100 doluluk oranına yaklaşmıştı. Bu tesis geçen yıla göre çok daha iyi durumda ve kışa hazır." dedi.

Yüzde 5 ek ödeme! Bakan Yanık, doğal gaz tüketim desteğinin detaylarını paylaştı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemine ilişkin başvuruların başladığını duyurdu. Bakan Yanık, kiracıların da artık destekten faydalanabileceğini açıkladı.

Bakan Nebati'den kritik doğal gaz açıklaması: 'Şartlar uygun olursa Katar'la yeniden başlarız" Rusya'nın yaptırımlar karşısında en büyük kozunu oynayarak gaz vanalarını kapatması, enerji fiyatlarını arttırdı. Bu gelişmelerin ardından Bakan Nebati, doğal gazda yeni anlaşmalar için çalışmaların başladığını söyleyerek, Katar'ı işaret etti.