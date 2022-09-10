Türkiye Gazetesi

Instagram, platformda köklü değişiklikler yapmayı sürdürüyor. Yıllardır kullanıcılara sadece algoritmik ana sayfa düzenini dayatan şirket, kronolojik sıralamayı da kullanıcılara seçenek olarak sundu. Ardından ünlüler de dahil pek çok kullanıcının eleştirdiği öneri Reels videolarını ana sayfadan ‘bir süreliğine’ kaldırdı. Şimdi ise sosyal medya şirketi yeni bir özelliği test etmeye başladı; repost.

Teknoloji devi Meta’nın parçası olan Instagram, ‘sosyal medya kuzeni’ Facebook ve mikroblog sitesi Twitter'da bulunan ‘yeniden paylaşma’ (repost) seçeneğini test ediyor. test edecek. Repost gönderinin ne olduğunu açıklamak gerekirse, Instagram’da bir kullanıcının ana sayfasında paylaştığı gönderiyi tek tıklamayla kendi profilinizde gönderi olarak paylaşmak diyebiliriz.

INSTAGRAM REPOST NASIL YAPILIR 2022

Kullanıcıların yıllardır istediği repost özelliği Instagram'ın en büyük eksikliklerinden biri olarak görülüyor. Milyonlarca kullanıcı, 'Instagram repost nasıl yapılır' sorusuna cevap arıyor. Nihayet Instagram'ın bu konuda bir adım attığını görüyoruz.

Aslında başkalarının gönderilerini kendi profilinde gönderi olarak paylaşma yani repost etme üçüncü parti uygulamalarla yıllardır yapılabiliyor. Ancak farklı bir uygulama indirmeyi gerektiren yöntem, cihaz güvenliği için de tavsiye edilmiyor. Çünkü uygulama mağazalarından indirilen repost uygulamalarına hesap bilgileriniz ile giriş yapmanız, hesabınızın ele geçirilme ihtimalini de artırıyor. Ayrıca bu uygulamaların bazıları ücretli olduğu için kullanıcılar arama motorlarında 'Instagram repost ücretsiz' sorusunu da sıklıkla aratıyordu. Birkaç ay sonra bu sorunun cevabına da gerek kalmayacak. Instagram, kullanıcılarının farklı bir uygulama indirmeden doğrudan ana uygulama üzerinden repost yapması için çalışmalarını hızlandırdı.

INSTAGRAM REPOST NEDİR?

Instagram repost nedir? Repost yani Türkçe karşılığıyla yeniden paylaşma, başkasının gönderisini hesabınızda paylaşmaktır. Bu özellik Twitter ve Facebook'ta bulunuyor. Twitter'da adı 'retweet' etmektir. Yani bir tweeti kendi hesabında yeniden paylaşarak takipçilerinin görmesini sağlamaktır.

Instagram başkanı Mosseri, paylaştığı bir videoda arşiv özelliğini gösterirken 'repost' özelliğini ele verdi (Foto: Navarra, Twitter)

Bu arada, repost özelliğini bir kişinin gönderisini hikayelerde paylaşma yeteneği ile de karıştırmamalıyız. Yani, zaten mevcut Instagram sürümlerinde bir arkadaşınızın paylaştığı gönderiyi hikayenizde paylaşabiliyorsunuz. Ancak kendi profilinizde doğrudan gönderi olarak paylaşamıyorsunuz. İşte Instagram’ın değiştirmek istediği şey de bu.

Sosyal medya uzmanı Matt Navarra, Instagram başkanı Adam Mosseri'nin Twitter’da paylaştığı bir videoda profilinde repost özelliğinin olduğunu fark etti. Videoda Mosseri, Instagram'ın Arşiv özelliğini göstermek için kendi hesabın giriyor ancak profilinde normal gönderiler, Reels videoları ve etiketli fotoğraflar sekmelerinin yanında bir ‘repost’ sekmesi görünüyor. Navarra da videoda görünen repost sekmesini işaret eden büyük bir emojiyi kullanarak yeni özelliğe dikkat çekti. Daha sonra Instagram, TechCrunch teknoloji sitesine açıklama yaparak özelliği test etmeye başladıklarını doğruladı.

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