Türkiye Gazetesi

iPhone 14 serisinin tanıtılmasıyla bir anda gündeme oturan ve 'şimdi ne olacak' sorularına yol açan eSIM teknolojisi nedir? iPhone 14'lerin ABD versiyonunda SIM kart yuvası yok ve bu nedenle kullanıcılar eSIM kullanacak ancak ülkemizde eSIM teknolojisi henüz yaygın olmadığı için iPhone 14'lerin Türkiye'de satılacak versiyonlarında SIM kart yuvası bulunacak. Peki, eSIM nedir?

Yurtdışında son yıllarda kullanılan eSIM Türkiye’de de yavaş yavaş kullanıcılara ulaşmaya başlıyor. Fiziksel SIM kartların yerini almaya başlayan bu teknoloji sayesinde kullanıcılar, birden fazla eSIM profili oluşturabiliyor ve kartlarını uzaktan programlayabiliyor.

Türk Telekom, yerli teknolojiyle eSIM geliştirdiklerini duyurdu. Şirketin internet sitesindeki açıklamada, yeni teknolojiye geçmek isteyen kullanıcıların numara değiştirmesine ve ek ücret ödemesine gerek kalmayacak. Şirket, eSIM teknolojisinin sunulması için gerekli olan sunucuların yerli ve milli olarak geliştirilmiş olup ülkemiz sınırları içerisinde barındırıldığını açıkladı.

ESIM NEDEN ÖNEMLİ?

Şirketler açısından bakıldığında fiziksel kart şeklindeki bir SIM’den eSIM’e geçilmesi, maliyet tasarrufu sağlarken, üretim esnekliği ve lojistik avantaj da sunuyor. Çevre açısından düşünüldüğünde ise fiziksel bir kartın olmaması çevre kirliliğini azaltmaya katkıda bulunuyor. Tüketiciler açısından ise fiziksel kartın olmaması kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

Türk Telekom’un açıklamasına göre, SIM kart teknolojisinde operatör profili ve fiziksel SIM tek bir ürün olarak sunulurken, eSIM gömülü kart ile operatör profilini ayrıştırmakta. Bu sayede tek bir kart üzerinden birden fazla profil oluşturulabiliyor ve kart uzaktan programlanabiliyor.

eSIM’in avantajları ise şu şekilde sıralanıyor;

Aynı telefonda biri fiziksel biri eSIM olmak üzere çift hat kullanabilme, Cihazda birden fazla eSIM profili bulundurabilme, Bayiye gitmeden SIM profilini yenileyebilme, Konuşma ve veri için farklı tarifeler kullanabilme, Fiziksel müdahale olmadan SIM kart değişim kolaylığı, Güvenli ve çevre dostu teknoloji.

iPhone 14 geldi tüm iPhone’lar zamlandı: İşte güncel iPhone fiyat listesi Teknoloji devi Apple, 7 Eylül Çarşamba akşamı TSİ 20.00’de başlayan etkinlik ile en yeni cihazlarını tanıttı. iPhone 14 serisi akıllı telefonlar da duyuruldu. Ancak iPhone 14’ün gelişiyle iPhone 13 serisi dahil olmak üzere Apple, eski ürünlerine zam yaptı. İşte iPhone son fiyatları…

Apple iPhone 14 serisini tanıttı! iPhone 14 Pro Max fiyatı ne kadar? iPhone 14 ne zaman satışa çıkacak? ABD merkezli teknoloji üreticisi Apple, iPhone 14 serisi dahil olmak üzere yeni ürünlerini tanıttı. iPhone 14 akıllı telefon modellerinin özellikleri ve fiyatı resmen açıklandı. İşte Türkiye fiyatıyla iPhone 14...

iPhone'dan daha pahalı saat geliyor! Apple Watch 8 özellikleri ve fiyatı Teknoloji devi Apple bugün akşam saat 20.00'de başlayacak etkinlik ile yeni akıllı cihazlarını tanıtacak. iPhone 14'ün gölgesinde geçmesini beklediğimiz tanıtımda dikkat çekici bir ürün daha duyuruluacak; Apple Watch 8. Peki, Apple'ın yeni akıllı saatlerinin özellikleri ve fiyatı nasıl olacak?